Sono ormai già le venti di una sera di inizio marzo quando ci rechiamo presso l’ufficio di Alina, a Nocera Inferiore, dove siamo stati invitati per scoprire di più sulla fantastica rete di solidarietà che la Campania, nelle ultime settimane, ha messo in piedi per mostrare il suo supporto al popolo dell’Ucraina, colpito dalla tragica guerra scatenata da Vladimir Putin. La troviamo con un’amica, intenta a confezionare pacchi pieni di medicinali da spedire verso la loro terra.

“Noi ucraini non potremo mai ringraziarvi abbastanza per quello che state facendo per noi. Negli ultimi quattro giorni abbiamo ricevuto una quantità incredibile di aiuti umanitari, in medicine e dispositivi medici, da spedire in Ucraina”, dice con voce commossa.

Ci mostra qualche video, di “quelli che i media non riportano”, inviatole da parenti in Ucraina, che mostra come gli ucraini fermino con le mani, frapponendosi, le jeep russe. Senza aprire il fuoco: “Voi che rappresentate la stampa libera, potete dare voce al popolo ucraino: nessuno vuole questa guerra. I soldati russi sono giovani, sono stati mandati a morire da Putin”.

Ma Ucraini Irpini non è, come potete immaginare dal nome, solo a Nocera Inferiore, e non è nuova a iniziative di questo genere: già dal 2014, quando il popolo ucraino fu colpito dalla guerra del Donbass, organizza raccolte di solidarietà.

Ha sede ad Avellino, e ha ramificato la sua attività, nelle ultime settimane, tra Nocera, Cava de’ Tirreni, Pagani, l’Università di Fisciano, Napoli, Benevento, Caserta. L’associazione è da diversi anni un punto di riferimento territoriale per tutti coloro che amano l’Ucraina e l’Italia, a prescindere dall’appartenenza, dall’origine, dalla lingua, dalla religione.

Affidiamoci a realtà consolidate del nostro territorio per fare beneficenza e aiutare il popolo ucraino, contro gli sciacalli che non si fermano neanche di fronte a sanguinosi conflitti. L’IBAN per donare a UCRAINI IRPINI APS è IT41 H 05034 15100 000000008575. Sul portale ufficiale è disponibile inoltre la lista completa dei farmaci. Fermiamo tutti insieme questa guerra.