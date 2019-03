Esordio positivo in Cina per Marek Hamsik. Il centrocampista slovacco ha debuttato nella Chinese Super League e ha pareggiato per 1-1 con la sua nuova squadra del Dalian Aerbin contro l’Henan Jianye. L’ex capitano del Napoli, intervistato da Il Mattino, ha parlato delle emozioni che ha provato quando ha lasciato il terreno del San Paolo per l’ultima volta contro la Sampdoria e delle motivazioni che l’hanno portato a lasciare l’Italia.

“Napoli mi manca, mi mancano i tifosi, la città, il cibo. Quella è la mia casa, lo è stata per dodici anni. Mi manca sentire il San Paolo, il tifo della gente.” ha sottolineato Hamsik che poi ha aggiunto – “Mi manca una partita come quella contro la Juventus che è in grado di dare delle sensazioni uniche e straordinarie. Se fossimo rimasti in lotta per lo scudetto forse non sarei andato via perché vincere lo scudetto al Napoli, rendere felici i napoletani, sarebbe stata una cosa incredibile che non mi sarei perso per tutto l’oro del mondo.”.

Hamsik su Lorenzo Insigne: “Sono contento sia lui ad aver preso la mia fascia”

Nell’intervista Hamsik si è soffermato sul gap con la Juventus: “Se era così irraggiungibile? Vedendo la partita e i novanta minuti in cui il Napoli ha dominato, direi proprio di no. Però poi pesano su tutto i soliti punti lasciati per strada nel corso del campionato che noi del Napoli riusciamo a perdere puntualmente e che loro, invece, non perdono mai“.

Infine una battuta su Lorenzo Insigne, che ora indossa la fascia da capitano che era sul suo braccio fino a poche settimane fa: “Lorenzo è sempre il numero uno ed è il più forte di tutti. Sono contento che sia Lorenzo ad aver preso la mia fascia. In Europa League si può arrivare fino in fondo, abbiamo le carte in regola anche se ci sono tanti avversari temibili come Chelsea, Siviglia, Arsenal, Benfica e Valencia, ma anche lo stesso Salisburgo.”.