Napoli Calcio, De Laurentiis: “Stadi chiusi? Si offendono milioni di tifosi”

Il Napoli riparte per la stagione 2020/21 con il primo giorno di ritiro di Castel di Sangro. La compagine azzurra guidata da Gennaro Gattuso è partita con grande entusiasmo per puntare a una stagione di grandi soddisfazioni.

A margine del primo allenamento allenamento del Napoli, Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare soffermandosi sugli stadi vuoti: “Mi auguro sia una grande apertura, poi quando verrà ne parleremo con Gravina – ha spiegato il numero uno azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss – Qui ci stiamo muovendo molto male a livello nazionale, il problema è che se io fossi stato nel governo avrei preteso che in entrata non sarebbe dovuto venire nessuno straniero, e viceversa non doveva uscire nessun italiano. Ci lamentiamo che tutti vanno alle Maldive, a Dubai, quando noi abbiamo le zone più belle del mondo che molto ignorantemente non conoscono. I soldi li dobbiamo lasciare a casa nostra“.

De Laurentiis ha poi aggiunto: “In questo momento sono avvilito, non stuzzicato, si pensa solo a fare un assist a Ceferin, come se lui fosse il finanziatore di tutti i sistemi calcistici europei. Sono sorpreso da tutte le leghe, bisognerebbe che siano più unite tra di loro. Non possiamo dire apriamo per fare un assist a Ceferin visto che ci sono i campionati europei, il tifoso è per i campionato nazionali. Se tiene gli stadi chiusi stai facendo un autogol a tutto il calcio italiano, stai offendendo milioni di tifosi che al voto potrebbero sfancularvi, attenzione a fare stronzate“.

Napoli, De Laurentiis: “I tifosi devono supportare Osimhen”

De Laurentiis, in seguito, si è concentrato sul nuovo acquisto Victor Osimhen: “È stato sette mesi fermo, deve conoscere il calcio italiano, bisogna dargli tempo e spazio. Prego i tifosi di supportarlo invece di sopportarlo, cosi arriverà l’aiuto che lo farà crescere ed inserire in un contesto dove Rino Gattuso non farà sconti a nessuno. Ogni tanto leggo sui quotidiani che l’ho pagato 47 milioni, in realtà sono più di 70″. Sulla nuova Serie A che partirà il 12 settembre: “Abbiamo l’Inter che si rafforzerà , una Roma con una nuova proprietà . La Fiorentina che al secondo anno di Commisso vorrà fare meglio. Ma qui bisogna dire che è assurdo che si continui a giocare a porte chiuse. E’ una cazz… pazzesca. Poi vorrò vedere quanti menischi salteranno ai giocatori, visto che a causa delle partite delle nazionali vogliono farci giocare ogni 3 giorni”.