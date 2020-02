';

Il Parma di Roberto D’Aversa sta lavorando duramente per preparare al meglio la prossima gara di campionato al “Tardini” contro la Lazio. Per la compagine crociata saranno giorni molto importanti soprattutto per recuperare i calciatori infortunati.

Nell’allenamento mattutino, dopo i lavori di prevenzione e gli esercizi di riscaldamento la squadra ha svolto un lavoro tattico concluso da una sessione di tiri in porta sotto lo sguardo attento di Roberto D’Aversa. Buone notizie per il tecnico ducale, che ha potuto contare su Dejan Kulusevski, Andreas Cornelius, Riccardo Gagliolo e Matteo Scozzarella, tutti a pieno regime con i compagni.

Out Andrea Adorante, Roberto Inglese e Luigi Sepe, tutti alle prese con le terapie. Domani altra seduta mattutina, al termine della quale avrà luogo la consueta conferenza stampa di mister D’Aversa.

Parma, Pedullà: “Prove di disgelo e di reintegro per Gervinho”

Gervinho si allena a parte, aspettando un chiarimento definitivo con il Parma. Il calciatore ivoriano, dopo il mancato trasferimento in Qatar, è stato messo fuori rosa. Una situazione che non piace ad entrambe le parti che, secondo Alfredo Pedullà, starebbero cercando di arrivare a un eventuale reintegro.

Nei prossimi giorni ci saranno sicuramente novità: c’è una stagione da completare, il Parma pensava di poter andare avanti con lui. Ma, dopo quanto accaduto, il chiarimento dovrà essere totale senza lasciare il minimo equivoco.