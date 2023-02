A chi il romanticismo non va giù, a chi non riesce – o non vuole – trovare un partner, a chi semplicemente non ama troppo la storia di San Valentino. Per loro, e per tante altre persone, è pensata la ricorrenza di San Faustino, detta anche “la festa dei single”. Una ricorrenza decisamente ‘semiseria’, le cui origini sono davvero curiose. Ecco alcune frasi divertenti perfette per il vostro San Faustino 2023.

Le origini e la storia della ricorrenza del 15 febbraio: perché è la festa dei single?

San Faustino, noto anche come San Fausto, è stato un martire cristiano del III secolo. La sua festa cade il 15 febbraio e viene celebrata in molte parti del mondo, specialmente in Italia. Come avrete immaginato, la tradizione vuole che San Faustino sia il santo protettore dei single, anche se non ci sono, ovviamente, delle prove storiche che dimostrino una connessione diretta tra il martire cristiano e lo status sentimentale di cui stiamo parlando.

Tuttavia, la leggenda narra che San Faustino era un uomo che aveva deciso di vivere una vita celibataria, dedicandosi completamente alla sua fede. Si dice che abbia trascorso la sua vita aiutando i poveri e gli infermi, e che abbia subito il martirio durante le persecuzioni contro i cristiani dell’epoca.

Forse è per questo che San Faustino è la festa dei single. Ma noi pensiamo anche che sia tale perché cade il giorno dopo San Valentino e per una sorta di contrapposizione rappresenta l’opposto degli innamorati, appunto i single.

Alcune frasi divertenti per San Faustino 2023, da inviare su WhatsApp

Ecco alcune frasi e immagini divertenti per salutare San Faustino.