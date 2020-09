Serie A, Regione Piemonte: “Ok al pubblico allo Stadio della Juventus”

Tra poco più di quindici giorni ci sarà il via ufficiale alla Serie A 2020/2021, con la prima giornata che andrà in scena nel weekend del 19 e 20 settembre. C’è grande attesa, anche per capire la questione relativa ai tifosi, con un’importante novità dalla Regione Piemonte che ha dato l’ok al pubblico allo stadio della Juventus.

Serie A, la Regione Piemonte chiede l’apertuta al pubblico dell’Allianz Stadium

La Vecchia Signora ha predisposto un piano di sicurezza per permettere ai tifosi di tornare all’Allianz Stadium, rispettando tutte le norme di contrasto al contagio da Covid-19. La richiesta è stata inoltrata da parte degli uffici regionali al “Comitato Tecnico Scientifico” che dovrà valutare e dare il via libera.

Nella mattinata del 2 settembre è stato presentato il calendario della nuova stagione (SCARICABILE QUI), con i bianconeri che ospiteranno in terra torinese la Sampdoria, coincidendo con il debutto sulla panchina juventina di Andrea Pirlo, che ha commentato così:

“Finalmente sappiamo da dove iniziamo, io e il mio staff avevamo ipotizzato di giocare la prima contro una genovese e in effetti è uscita la Sampdoria. Siamo contenti di giocare la prima partita in casa davanti al nostro pubblico, speriamo ci sia pubblico perché ne abbiamo bisogno noi e ne ha bisogno tutto il calcio in generale”, le parole dell’allenatore della Juventus”.