Chi di noi, ogni mattina, non vorrebbe una parolina dolce, un messaggio d’amore, una canzone appena svegli al mattino? È quello che è accaduto a Nocera Inferiore mercoledì, quando gli abitanti della città capofila dell’Agro hanno ricevuto un buongiorno davvero particolare. Sì, perché qualcuno ha deciso, nel corso della notte, di scrivere sulle strisce pedonali del centro cittadino alcuni messaggi davvero molto carini.

L’iniziativa è dell’agenzia di comunicazione “Seri…A Pubblicità” e del Comune di Nocera Inferiore: frasi dolci e canzoni d’amore in corrispondenza degli attraversamenti di alcune strade del centro della città, impresse direttamente sulle strisce pedonali. L’asfalto di via Barbarulo, via Canale, via Roma, via Amato, è stato decorato da messaggi affettuosi e frasi tratte da alcune canzoni popolari negli ultimi anni.

Si va da “Solo così sto tanto bene, completamente”, tratta da “Completamente” dei “Thegiornalisti”, a “Per sognare poi qualcosa arriverà”, tratta da “Qualcosa arriverà” di Pino Daniele. Da “Io ti giuro stasera che ti cerco nel traffico”, tratta da “Oroscopo” di Calcutta a “Per quanta strada ancora c’è da fare amerai il finale”, tratta da “Buon Viaggio” di Cesare Cremonini. Non solo canzoni: anche “Buon lavoro” e “Chiama quando arrivi a casa”, semplici ma bellissime dichiarazioni d’amore.

Messaggi che, indipendentemente da come la si possa pensare su questa iniziativa, rappresentano un esempio di guerrilla marketing ben riuscito, e un’occasione per sorridere e dimenticare, anche solo per un attimo, qualunque problema. E, a voi, che emozione suscitano? Ecco le foto delle strisce pedonali a Nocera Inferiore.