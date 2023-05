Poteva essere, se non la fine, di sicuro un grosso ostacolo al progetto sportivo della Nocerina, la partita di domenica 14 maggio. Ma così non è stato: i molossi hanno battuto 2-1 il Francavilla nei playout per non retrocedere dalla Serie D. Lo hanno fatto nel modo più drammatico, in rimonta, dopo aver terminato in svantaggio la prima frazione di gioco.

Importante la risposta del pubblico rossonero, accorso in circa cinquemila unità, di fronte al vantaggio avversario e alla copiosa pioggia che ha minato le possibilità da parte degli uomini di Erra di ripartire.

Tanti i cori lanciati dalla tribuna del “San Francesco”, ricolma di passione, rabbia agonistica ed entusiasmo. Davvero bello da vedere il tifo dei sostenitori molossi, che nella partita più importante della stagione hanno scelto di essere presenti e di dare fondo a ogni energia e residuo di voce, quest’ultima consumata da un campionato tribolato.

Il grande spettacolo dei tifosi della Nocerina ha attratto, sul Web, commenti positivi anche da tante altre tifoserie, che hanno apprezzato il calore dei sostenitori rossoneri in un momento tanto delicato per la squadra. Ora si può guardare con più ottimismo al futuro, considerando anche i programmi della dirigenza, con alcuni soci che hanno affermato che, per il prossimo anno, si punterà alla vittoria del campionato. È ciò che si augurano i tifosi molossi, piegati da troppi anni di delusioni.