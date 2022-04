È il giorno più importante della storia del Fussball Club Südtirol! La squadra altoatesina si gioca la promozione in Serie B all’ultima giornata. Triestina-Sudtirol vale tutta la stagione e tutta la storia di questa compagine, che potrebbe affacciarsi per la prima volta alla serie cadetta. Ecco dove vederla in tv e in streaming, quali potrebbero essere le formazioni e il pronostico del match, e il dato sui biglietti venduti.

Sudtirol in Serie B se: le combinazioni, le formazioni e il pronostico del match

Il Sudtirol potrebbe conquistare la sua prima storica promozione in Serie B. I biancorossi sarebbero la prima squadra dell’Alto Adige, ma anche del Trentino a raggiungere la cadetteria, seguendo il Bari già promosso e il Modena, vittorioso ieri e anch’esso in Serie B. Il Sudtirol è in Serie B se vince o pareggia a Trieste e il Padova vince e, se non vincesse il Padova, anche perdendo a Trieste. Pronostico che pende tutto dalla parte degli ospiti, ma non è escluso che la partita possa finire in pareggio. Biglietti venduti ai sostenitori altoatesini circa 570 in diversi settori dello stadio. Ecco le probabili formazioni del match.

TRIESTINA (4-4-2): Offredi; Rapisarda, Volta, Ligi, Galazzi; Iotti, Calvano, Procaccio, Sarno; Petrella, Trotta. A disposizione: Martinez, Lopez, Baldi, Negro, Crimi, Ala-Myllymaki, St Clair, De Luca, Gomez, Litteri. All. Bucchi

SUDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi, Malomo, Zaro, Curto, Fabbri; Moscati, Gatto, H’Maidat; VOltan; Rover, Odogwu. A disposizione: Meli, Harrasser, Vinetot, Davi, De Col, Fink, Broh, Casiraghi, Shaka Mawuli, Tait, Beccaro, Fischnaller, Galuppini. All. Javorcic

Arbitro: Federico Longo di Paola (Politi/Niedda/Ancora)

Triestina-Sudtirol, dove vederla in tv e streaming: come seguire la partita di Serie C

La partita del girone B di Serie C Triestina-Sudtirol sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports, portale che ha acquisito i diritti per guardare il campionato di terza serie. Servizio disponibile su pc, tablet, smartphone o altri dispositivi mobile. La gara sarà visibile anche in diretta tv su Sky al canale 252 o in alternativa sulle Smart Tv, collegandosi a Eleven Sports.