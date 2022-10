Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi a Cosenza. Più precisamente, in alcune località del Tirreno cosentino, è stato rilevato un movimento sismico chiaramente avvertito dalla popolazione.

Terremoto a Cosenza oggi, epicentro in mare: nessun danno

Il sisma, di magnitudo 2.6, si è verificato con epicentro in mare, nei pressi della costa nord occidentale della Calabria, a una profondità di 23 chilometri. La scossa è stata chiaramente avvertita in tutta l’area urbana, ma anche in diversi comuni della provincia. Più precisamente, il tratto dell’epicentro è stato quello antistante i comuni di San Lucido e Fiumefreddo Bruzio.

Sembra che il movimento tellurico sia durato solo pochi secondi. Al momento non ci giungono notizie di danni a persone o cose. Diverse persone sono scese in strada, spaventate dalla scossa. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Per avere delle news in tempo reale vi consigliamo di consultare la lista dei terremoti di INGV.