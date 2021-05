Vaccino anti-Covid over 40: il calendario delle prenotazioni in tutte le regioni

In tutta Italia continua senza sosta la campagna vaccinale contro il Covid-19. Dopo una partenza a rilento, nell’ultimo mese è aumentato notevolmente il numero di inoculazioni, fino ad arrivare al mezzo milione in un giorno in più di un’occasione. L’obiettivo del Commissario straordinario all’emergenza coronavirus Francesco Paolo Figliuolo è di raddoppiare gli sforzi e vaccinare buona parte della popolazione entro l’estate.

Nei giorni scorsi, con una lettera alle Regioni, il Commissario Figliuolo ha dato il via libera alle prenotazioni del vaccino anti-Covid anche per gli over 40. Nel documento redatto dal Commissario per l’emergenza permane la salda raccomandazione di continuare a mantenere particolare attenzione verso i soggetti fragili. Ma non tutte le regioni sono arrivare pronte all’appuntamento. Vediamo nel dettaglio chi ha aperto le prenotazioni per i quarantenni e chi le aprirà a breve.

VALLE D’AOSTA – Per la fascia d’età 40-49 anni, è prevista la somministrazione del vaccino per chi ha comorbidità . Per gli altri cittadini della stessa fascia d’età , saranno inserite le date nei prossimi giorni sul Portale Vaccini in ordine decrescente di età .

PIEMONTE – Dal 17 maggio è già partita la prenotazione per la fascia 45-49 anni. Chi ha un’età compresa tra i 40 e i 44 anni dovrà aspettare venerdì 21 maggio per la prenotazione.

LIGURIA – Sono in fase di attivazione le prenotazioni per i quarantenni. Può cominciare da venerdì 21 maggio, alle ore 23, la categoria dei nati tra il 1972 e il 1976. Per la fascia 1977-1981 via libera da venerdì 28 maggio, alle ore 23.

LOMBARDIA – Si parte giovedì 20 maggio per la fascia d’età 40-49. Dal 27 maggio toccherà ai trentenni. Per chi ha dai 16 ai 29 anni l’appuntamento è al 2 giugno.

VENETO – I quarantenni possono già prenotarsi dallo scorso 14 maggio.

FRIULI-VENEZIA GIULIA – Già partite le prenotazioni per la fascia 40-49 anni dal 17 maggio.

TRENTINO-ALTO ADIGE – Nella provincia autonoma di Trento i quarantenni potranno prenotare il vaccino nel mese di giugno. Nella provincia autonoma di Bolzano, invece, le prenotazioni degli over 40 sono cominciate giovedì 13 maggio, e ora sono aperte a tutte le fasce d’età .

EMILIA-ROMAGNA – I quarantenni possono già prenotarsi dal 17 maggio.

TOSCANA – Dal 17 maggio si è aperto il portale alle prenotazioni per i nati nel 1972 e nel 1973. Dal 18 maggio, è il turno delle classi 1974 e 1975. Per chi è nato nel 1976-1977, via libera dal 19 maggio, e dal 20 per la fascia 1978-1979. Dal 21 tocca a nati nel 1980 e 1981.

MARCHE – Prenotazioni per la categoria 40-49 anni dal 19 maggio.

LAZIO – Già partite le prenotazioni per la fascia d’età 48-51 anni (ossia i nati tra il 1970 e il 1973) sul portale SaluteLazio.

ABRUZZO – Attivata dal 17 maggio la piattaforma Poste per prenotare il vaccino per i nati fino al 1981.

CAMPANIA – Aperta dal 15 maggio la piattaforma per le vaccinazioni per la fascia 45-49 anni. Dal 18 maggio via libera anche per la categoria 40-44 anni.

PUGLIA – Dal 17 maggio sono iniziate le prenotazioni per gli under 50, in particolare per le persone nate dal 1970 al 1973. Dal 19 maggio, tocca alle classi di età 1974-1977, e dal 21 ai nati tra il 1978 e il 1981.

CALABRIA – Dal 17 maggio è possibile accedere alla vaccinazione anche per gli over 40, fino ai nati nel 1981.

BASILICATA – I quarantenni possono già prenotarsi dal 17 maggio.

SICILIA – Prenotazioni aperte dal 17 maggio, per i nati dal 1972 al 1981.

LE ALTRE REGIONI – Al momento, non ci sono ancora indicazioni per le prenotazioni dei quarantenni in Umbria, Molise e Sardegna.