Matteo Salvini ha deciso per una nuova direttiva su cannabis light e canapa. Il vicepresidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato a Sky Tg 24 l’intenzione di voler chiudere tutti i negozi e di vietare qualsiasi tipo di consumo di canapa. Lo stesso leader della Lega ha annunciato che saranno chiusi tre cannabis shop nelle Marche.

Salvini direttiva cannabis light, vuole la chiusura dei negozi

Queste le parole del ministro dell’Interno: “Da oggi comincia una guerra via per via, negozio per negozio, quartiere per quartiere, città per città. Gli spacciatori non li voglio, la droga fa male. Meglio un uovo sbattuto. Ringrazio le forze dell’ordine e la magistratura perché è in corso la chiusura di tre cannabis shop a Macerata, Porto Recanati e Civitanova Marche“.

Inoltre, come detto, arriverà una nuova direttiva: “Complimenti al questore e alla magistratura, lo Stato dimostra di non essere complice di chi vende prodotti che fanno il male dei nostri figli. Oggi stesso manderò una direttiva con questa indicazione“.

La replica del sottosegretario M5s Sibilia: “Se ci sono business illegali vanno chiusi tutti. Non è che uno si alza la mattina e chiude esercizi commerciali. Noi i negozi dobbiamo occuparci, piuttosto che di chiuderli, di farli aprire“.