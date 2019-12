';

Custodiva una bomba dal peso complessivo di 400 grammi nella propria abitazione, all’interno di uno scatolone, giudicata come ‘micidiale’ dalla Polizia. Un uomo di Nocera Inferiore è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, 10 dicembre, nel corso di una perquisizione effettuata dagli agenti. Si tratta di un pregiudicato di 59 anni, le cui iniziali sono D.R.M., residente nella città capofila dell’Agro.

Nocera Inferiore Cronaca, l’uomo è ai domiciliari. Ordigno posto sotto sequestro

L’individuo in questione deteneva su un soppalco, all’interno di una grossa scatola, avvolto in alcuni fogli di spugna, un ordigno esplosivo di tipo ‘micidiale’, che si presentava come un involucro di materiale plastico di colore bianco, di forma cilindrica. Le dimensioni dell’oggetto erano di 10 centimetri per 8, e la sua miccia era lunga 25 centimetri.

Dopo aver adottato tutte le cautele del caso, gli agenti di polizia hanno messo in sicurezza la zona, nei pressi della strada che collega via Atzori a corso Vittorio Emanuele, impedendo il transito di persone e veicoli. L’ordigno è stato posto sotto sequestro ed affidato ad una ditta specializzata per più approfondite analisi.

Il reato in oggetto è quello di detenzione di congegno esplosivo micidiale, per il quale è stato arrestato in flagranza e condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.