Sarà una Santa Lucia di pioggia in Campania, dove ci sarà allerta meteo per la giornata di mercoledì 13 dicembre 2019. La Protezione Civile regionale ha infatti emanato un bollettino in cui si segnala una criticità gialla per tutta la regione. Particolari disagi potrebbero avvertirsi a Napoli, dove il sindaco Luigi De Magistris ha ordinato che le scuole siano chiuse.

Scuole chiuse a Napoli, previste precipitazioni, anche sottoforma di intensi temporali

Le attività didattiche in tutti gli istituti di ogni ordine e grado saranno sospese per garantire l’incolumità degli studenti, così come di tutti coloro i quali lavorano nelle scuole. Come si legge nel bollettino, “si prevedono venti forti occidentali, con possibili raffiche nei temporali, tendenti a molto forti nord-occidentali, ma anche precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente anche intense“.

Tutta la cittadinanza napoletana, come del resto anche gli abitanti delle altre zone della Campania, sono invitati alla massima prudenza, limitando gli spostamenti a quelli strettamente necessari, e le autorità competenti allertate a mettere in atto tutte le misure di prevenzione e di assistenza della cittadinanza.