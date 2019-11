';

Il maltempo sta flagellando l’Italia da Nord a Sud ormai da giorni. A subire di queste intemperie anche la Serie A che, a causa della pioggia incessante, ha visto il rinvio della gara del Via del Mare tra Lecce e Cagliari di un giorno. I tifosi salentini, in modo del tutto volontario, hanno deciso di ospitare per la nottata gli ultras sardi.

Lecce-Cagliari rinviata, tifosi salentini ospitano gli avversari

La gara era in programma per le 20:45 di domenica, ma a causa di un forte temporale che si è abbattuto sulla città pugliese, il match è stato posticipato a lunedì alle ore 15:00. Si stava per realizzare una vera e propria catastrofe per i tifosi ospiti che, dopo essere partiti dalla Sardegna per sostenere la propria squadra del cuore, non avevano un posto dove dormire.

I tifosi salentini si sono offerti di ospitare i sostenitori sardi per la notte, in modo che potessero assistere alla partita. Un gesto di solidarietà celebrato da tutto il mondo del calcio italiano.