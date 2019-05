Sara Carbonero ha il cancro: biografia Wiki della moglie di Casillas

Una brutta notizia ha scosso gli appassionati di calcio e di sport di tutto il mondo: Sara Carbonero ha un cancro alle ovaie. La bella giornalista spagnola è la moglie di Iker Casillas, ex portiere della Nazionale spagnola colpito da infarto lo scorso 1 maggio. Andiamo a scoprire di più su di lei: la sua biografia Wiki, con la sua età, altezza, i figli avuti con Casillas.

Sara Carbonero biografia Wikipedia: età e altezza della bella giornalista

Originaria di Corral del Almaguer, piccola cittadina spagnola situata nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia, Sara Carbonero è nata il 3 febbraio 1984. Dunque, nel momento in cui scriviamo, l’età della bella giornalista è di 35 anni. Stando a quanto apprendiamo, la sua altezza è di circa 170 cm.

Della sua istruzione sappiamo che si è laureata in giornalismo, sua grande passione, che ha incontrato per la prima volta sul campo prima di terminare gli studi. Ha infatti lavorato per Radio Marca, popolare stazione radiofonica che segue i più importanti eventi sportivi del mondo. Inoltre, ha collaborato col programma mattutino Balón desastre e ha presentato da sola il programma musicale SuperMarca.

Tra le emittenti nelle quali Sara Carbonero ha lavorato, ci sono Cadena SER, che ha avuto la bella giornalista alle sue dipendenze fino al 2007, quando è passata a La Sexta. Qui segue da vicino la Nazionale spagnola di pallacanestro agli Europei.

Sarà l’antipasto di quanto accadrà due anni dopo, all’emittente Telecinco, con la quale si occuperà della Nazionale spagnola di calcio nella FIFA Confederations Cup 2009 in Sudafrica. Successivamente è stata nominata vicedirettrice della sezione sport del canale.

Sara Carbonero bacio con Casillas in diretta tv, il video

Sara Carbonero ha raggiunto la notorietà durante i Mondiali di calcio 2010 vinti dalla Spagna. In occasione della finalissima di Johannesburg, la sua relazione con l’attuale marito Iker Casillas è diventata di dominio pubblico.

Il portierone della Nazionale l’ha infatti baciata davanti alle telecamere della tv spagnola, durante un’intervista che lei stessa stava facendogli per raccogliere le sue dichiarazioni a caldo dopo la gara decisiva vinta contro l’Olanda per uno a zero (gol di Iniesta).

Ecco il video del bacio che rese celebre la giornalista in tutto il mondo.



Sara Carbonero figli e marito: vita privata della giornalista

Dopo i Mondiali vinti dalla Roja, Sara Carbonero e Iker Casillas si sono sposati in gran segreto nel 2016, molto probabilmente nei primissimi giorni di aprile o nella seconda metà di marzo. La coppia non ha lasciato trapelare granché circa la loro unione, avvenuta a Boadilla del Monte a Madrid, e ha fatto di tutto perché la privacy della cerimonia rimanesse illibata.

Le nozze sono avvenute quando il portiere aveva già lasciato il Real Madrid, club di cui è stato la storica bandiera. Alla cerimonia erano presenti pochi intimi: i testimoni e il piccolo Martin. È il primo dei due figli che la coppia ha avuto; al momento delle nozze aveva due anni, dunque ora dovrebbe averne compiuti cinque. Il secondogenito Lucas Casillas Carbonero è invece nato il 2 giugno 2016, e dunque nel momento in cui scriviamo ha tre anni.

Sara Carbonero ha un cancro alle ovaie: è stata operata da un tumore maligno

La notizia che ha scosso tutti è stata proprio quella dell’operazione di Sara Carbonero per un tumore alle ovaie. Lo ha annunciato la stessa giornalista, che per mezzo di un post Instagram ha rilasciato queste dichiarazioni: “Questa volta è toccato a me, mi hanno trovato un tumore maligno e sono stata operata“.

Fortunatamente l’operazione sembra essere andata bene, tanto che la stessa giornalista ha rassicurato i suoi follower: “È andato tutto bene, ma ho ancora qualche mese di lotta e trattamenti da fare. Sono fiduciosa che tutto andrà bene“.

Piove sul bagnato, dunque, in casa Casillas, dopo l’infarto dell’ex capitano di Real Madrid e Spagna. Un forte abbraccio e un sincero augurio alla coppia che questi momenti così difficili vengano superati al meglio.