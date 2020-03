';

Una serie di perturbazioni stanno per interessare l’Italia e in particolare il centro sud. A partire dalle ore 18 di oggi 2 marzo e fino alle 14 di domani, sarà in vigore un’allerta meteo per la Campania, con criticità gialla.

Allerta meteo Campania in vigore dalle ore 18 di lunedì alle 14 di martedì

Stando a quanto riportato dalla Protezione Civile, il tempo peggiorerà a partire dalla serata di oggi, e sarà particolarmente perturbato durante le ore notturne, attenuandosi durante la mattinata seguente. Si legge che:

“Sono previste precipitazioni e rovesci temporaleschi localmente intensi che insisteranno sui settori centro settentrionali, zone 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, 2: Alto Volturno e Matese, 3: Penisola Sorrentino-Amalfitana, 4: Alta Irpinia e Sannio, con perturbazioni in attenuazione nella mattinata di domani, mentre nei territori a sud i fenomeni inizieranno da questa sera.”

Dopo diversi mesi particolarmente asciutti per gran parte delle regioni d’Italia, ecco che potrebbe aprirsi un periodo particolarmente piovoso per tutta la penisola. Secondo le ultime indiscrezioni meteorologiche, il tempo sarà variabile fino all’approssimarsi della metà del mese di marzo, dove poi potrebbe subire un netto miglioramento.

Data la grande distanza temporale, si tratta di una semplice tendenza e non di una previsione meteo.