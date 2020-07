È soddisfatto a metà Fabio Liverani al termine della partita pareggiata dal suo Lecce in casa del Cagliari. Il tecnico giallorosso ha affidato le sue parole a “Sky Sport” a margine dell’incontro della “Sardegna Arena”, terminato zero a zero.

Cagliari-Lecce 0-0, Liverani: “I ragazzi oggi giocano da squadra”

Liverani è apparso entusiasta per la prova disputata dai suoi, con un certo rammarico per non aver portato a casa l’intera posta: “Credo che abbiamo fatto un’ottima gara, di personalità e di calcio, creando occasioni limpide abbastanza clamorose. La squadra è viva e non credevo di essere salvo oggi. L’importante è vedere che abbiamo trovato un’idea di gioco: i ragazzi giocano da squadra”.

Bicchiere mezzo pieno, dunque, con l’intento di cercare sempre di vincere: “Tante le occasioni che non abbiamo sfruttato, dobbiamo provare a vincere le partite, anche concedendo qualcosa come successo oggi. Queste partite però vanno vinte. Ora tre gare fondamentali con Fiorentina, Genoa e Brescia”.