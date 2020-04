È un fiume in piena, come spesso è accaduto negli ultimi due mesi, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Questo pomeriggio, come ogni venerdì, ha tenuto una diretta Facebook in cui ha aggiornato i propri concittadini sull’andamento della situazione coronavirus.

De Luca: “Non c’è da aprire in maniera strumentale e sgangherata dibattiti”

Il confronto in settimana con Fontana, l’opinabile polemica del direttore di “Libero” Vittorio Feltri, innescano nel presidente la necessità di fare un passaggio su questo argomento: “Mi auguro che questa abitudine nazionale di aprire polemiche nei confronti del Sud prima o poi cessi. Non c’è da aprire in maniera strumentale e sgangherata dibattiti e idiote polemiche tra Nord e Sud. La verità è che siamo abituati a fare polemica per forza di inerzia. C’è chi guarda al Sud per dare lezioni. La verità è che le lezioni bisogna apprenderle dal Sud”.

Altro tema centrale dell’intervento di De Luca quello delle elezioni regionali, rinviate per far fronte all’emergenza: “Fine luglio potrebbe essere una data utile”.