“Domani tutti all’Arechi a sostenere gli azzurrini che incontreranno il Giappone“: è l’invito di Gennaro Gattuso ai tifosi salernitani per sostenere l’Italia di Arrigoni che domani alle ore 21 sfiderà il Giappone per conquistare l’accesso alla finale del torneo di calcio delle Universiadi Napoli 2019.

Il campione del mondo 2006 per la semifinale delle Universiadi 2019 ha voluto chiamare a raccolta il pubblico delle grande occasioni allo Stadio Arechi. Un impianto che conosce bene avendo militato nella Salernitana nella stagione 1998/1999.

L’appello di Gattuso ai tifosi per l’Italia del calcio alle Universiadi

L’ormai ex tecnico del Milan ha dichiarato: “Giocheremo contro la squadra favorita per la vittoria finale delle Universiadi. Aiutiamo gli azzurri con il tifo, facciamo sentire ai ragazzi della Nazionale il calore. Io lo so quanto i tifosi siano importanti per chi gioca“.

Il calore del pubblico in questi giorni negli impianti dell’Universiade 2019 è stato fondamentale per la vittoria delle medaglie azzurre. Su questo punto Gattuso ha sottolineato: “Che gioia potremmo provare insieme… subito dopo potremo puntare all’oro. L’Arechi diventi il luogo sacro del successo per i veri italiani. Sono studenti universitari e grandi giocatori, io sono con loro e in bocca al lupo, consumate tutte le energie che avete! Ne vale la pena: lo fate per il tricolore“.