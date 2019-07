Whey Protein su Nutrition Center: tutto ciò che c’è da sapere

Quando si dice che è tutta una “questione mentale” è proprio vero. Ci riferiamo in particolar modo a quel desiderio di migliorare il nostro aspetto fisico e, di conseguenza, condurre uno stile di vita sano che coviamo da tempo ma che rimane solo un pensiero, finché non scatta qualcosa dentro di noi e il semplice desiderio di cambiamento deve concretizzarsi.

Bene, adesso che la motivazione c’è, cosa fare? Per prima cosa inizia a informarti sulle palestre nella tua zona. Se pensi che i risultati arrivino standotene seduto sul divano e facendo fede alla sola forza della mente, beh abbiamo una brutta notizia per te: non sei in un cartone della Disney.

Non preoccuparti di sembrare inesperto o spaesato le prime volte in sala pesi, è normale. Nessuno è lì per giudicarti, anzi potresti trovare persone in grado di darti un consiglio o qualche dritta per migliorare la qualità del tuo allenamento. Inizialmente sarebbe utile affidarti a un esperto che “tracci” con te la strada corretta che dovrai intraprendere a livello di allenamento, in modo da diventare poi man mano autonomo.

Di pari passo con l’allenamento deve andare una corretta alimentazione: è il 70% del lavoro. Anche in questo caso affidati inizialmente ad un nutrizionista che tenga conto del tuo trascorso e del nuovo percorso di workout. La dieta è davvero fondamentale per ottenere i risultati sperati e non solo: mangiando meglio noterai di avere più energia per affrontare la settimana con un umore decisamente positivo e ti sentirai più sicuro in un contesto di vita sociale.

Certo è che, per ottenere risultati più performanti, andando a completare “la combo” allenamento più alimentazione e accelerare lo sviluppo della massa muscolare, bisogna per forza ricorrere a determinati integratori alimentari per garantire il supporto adeguato.

Sicuramente il mondo degli integratori è molto vasto, ma fra tutti quello che non puoi davvero fare a meno sono le Whey Protein su Nutrition Center. Sicuramente avrai sentito tanto nominare in sala pesi il termine “whey”, ma a cosa serve e quali sono i suoi benefici?

Premessa importante: quando si svolge un’attività fisica che comporta l’utilizzo di pesi, il nostro corpo è sottoposto a uno sforzo non indifferente. E’ importante quindi compensare questo sforzo con prodotti specifici, dedicati al mondo delle palestre: quello più amato e utilizzato sono le Whey Protein.

Note anche come “proteine del siero del latte”, le troviamo in commercio come polveri di svariati gusti e che, diversamente dagli alimenti proteici tradizionali (pensiamo solo al posso, all’albume o al pesce), vengono ricavate da un particolare procedimento di lavorazione del formaggio che le rende ricche di aminoacidi essenziali (BCAA) e ad alta digeribilità. Queste caratteristiche fanno si che questo prodotto agisce direttamente a favore di una crescita muscolare più rapida e duratura.

Quando e come assumerli?

Il quando è soggettivo, in base al tipo di risultato che vuoi ottenere: se vuoi ridurre il processo catabolico muscolare durante l’allenamento, incentivando così la crescita di massa muscolare allora il consiglio è quello di assumere le Whey Protein prima dell’allenamento, magari aggiungendo al tuo shaker una piccola quantità di carboidrati (per esempio dei CornFlakes), avrai più energia durante la seduta in palestra.

Se sei un lui il dosaggio consigliato è di 30g di Whey, mentre se sei una lei ti consigliamo di stare sui 20/25g.

Se invece decidi di assumerle nel post-workout, il tuo obiettivo è quello di ottimizzare al massimo il recupero muscolare. L’apparato muscolare infatti, successivamente a uno sforzo importante (come quello dopo una sessione allenante), richiede di essere integrato dei suoi principali nutrienti. Assumere le Whey dopo l’allenamento ti garantisce senza ombra di dubbio un risultato maggiore.

Le dosi, anche in questo caso, non variano.

Le Whey oltre a garantirti i risultati che tanto desideri, sono davvero piacevoli al gusto! Hai presente i milkshake? Bene, non ti mancheranno per nulla! Vaniglia, cioccolato, caffè, biscotto…Hai solo l’imbarazzo della scelta! Chi dice che bisogna per forza rinunciare ai dolci?