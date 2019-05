Affluenza Elezioni Europee 2019: alle ore 12:00 ha votato il 16,72% degli Italiani

È il 16,72% dato dell’affluenza alle ore 12, in Italia, per le elezioni europee 2019. Un risultato in linea con le elezioni di 5 anni fa (16,66%). Più alta invece la quota per le Comunali, al 21,92%.

Oltre all’Italia, oggi votano per rinnovare il Parlamento Europeo altri 20 paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

L’affluenza nelle Regioni italiane alle ore 12: Emilia top, flop in Sicilia

La regione in cui l’affluenza per le Europee alle ore 12 è stata più bassa è la Sicilia con l’8,63%. Quella in cui è stata più alta è l’Emilia Romagna con il 22,96%. Nel mezzo i risultati delle altre regioni. Eccoli, con i dati ufficiali pubblicati dal sito del Viminale: Abruzzo 14,13%, Basilicata 11,435, Calabria 10.98%, Campania 11,42%, Puglia 13,67%, Sardegna 10,95%, Toscana 19,89%, Trentino Alto Adige 17,53%, Umbria 19,49%, Valle d’Aosta 16,32%, Friuli Venezia Giulia 19,17, Lazio 16,55%, Liguria 20,09%, Lombardia 20,80%, Marche 17,34%, Molise 15,35%, Piemonte 19,84%, Veneto 19,63%.

I seggi chiuderanno alle 23. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede partendo da quelle per le europee. Domani alle 14 inizierà quello per le Regionali e le Comunali. Anche oggi, giornata di votazione, vige il “silenzio elettorale”.