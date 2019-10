Bari Cavese in tv: dove vederla in streaming, formazioni e pronostico

';

Tutto pronto per un’altra spettacolare giornata nel campionato di Serie C. Al “San Nicola” ci saranno Bari e Cavese a darsi battaglia per conquistare dei punti fondamentali per il prosieguo del torneo. Ecco tutto ciò che vi serve sapere su dove vedere la partita in tv e streaming, ma anche alcune info, come il pronostico e le probabili formazioni dell’incontro.

Bari Cavese diretta, tutte le info sul match: il pronostico della gara

Al “San Nicola” il grande spettacolo della Serie C. Il Bari proverà a dare seguito alla vittoria maturata in casa del Picerno, a Potenza, per riprendere la propria corsa verso le primissime posizioni della classifica. Biancorossi con una nuova guida tecnica: Vivarini promette di rialzare la rosa, per portarla in una situazione più consona al blasone dei calciatori.

Di contro, una Cavese che tutto vorrà fare, tranne che la sparring partner. La formazione di Campilongo, parzialmente risollevata dopo i magri risultati di Moriero, proverà a togliersi uno sfizio strappando punti in Puglia, anche grazie al supporto dei propri tifosi.

Bari Cavese streaming, ecco dove vederla

Bari-Cavese sarà visibile in streaming da Eleven Sports. La piattaforma metterà a disposizione dei suoi utenti questa, come tutte le gare di campionato della formazione biancorossa, ma anche di quella blufoncé. Il costo dell’abbonamento mensile è di 4,99 euro, mentre quello annuale costerà 49,99 euro.

Chi non riuscirà a guardare la gara potrà seguirla anche tramite gli aggiornamenti sul risultato in tempo reale su Diretta.it, oppure tramite i post che pubblicano i canali social dei due club.

Bari Cavese in tv, come seguirla sul proprio televisore

Nonostante non esista un emittente che trasmetta la gara tra Bari e Cavese in tv, sarà possibile seguirla in diretta sul proprio televisore grazie all’app di Eleven Sports. Questo servizio, a pagamento come del resto per pc, tablet, smartphone e altri dispositivi, è disponibile per alcuni modelli di Smart Tv.

I possessori di queste tipologie di televisore, potranno guardare la gara accedendo all’applicazione di Eleven Sports, direttamente dalla navigazione.

Bari Cavese formazioni, ecco chi potrebbe giocare

Queste le probabili scelte di Vivarini e Campilongo: le formazioni di Bari e Cavese.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Berra, Di Cesare, Perrotta, Costa; Awua, Bianco, Hamlili; Terrani; Antenucci, Simeri. Allenatore: Vivarini

CAVESE (4-3-3): Bisogno; Matino, Rocchi, Marzorati, Nunziante; Bulevardi, Favasuli, Matera; Di Roberto, Germinale, Maza. Allenatore: Campilongo

ARBITRO: Angelucci di Foligno (Barone-Valente)