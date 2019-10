';

Il circo è nato come un’attrazione per tutte le età, con lo scopo di far scaturire un sorriso sulla bocca di tutti. Ma non è tutto oro ciò che luccica. Molti, tantissimi i maltrattamenti documentati a danno di leoni, tigri, elefanti. Si ricorre ad ogni mezzo pur di fa obbedire la vittima di turno. A questo proposito, la Regione Campania ha approvato una mozione per mettere al bando i circhi con animali.

Campania, approvata mozione per circo senza animali

La mozione era stata presentata da Francesco Emilio Borrelli, consigliere dei Verdi. Ecco le sue dichiarazioni dopo questa notizia positiva:

“Grande giornata per chi ama gli animali. Il Consiglio Regionale della Campania oggi ha approvato all’unanimità la mozione da noi presentata per un circo senza animali. La Giunta regionale infatti è stata impegnata ad attivarsi presso il governo nazionale per arrivare a una rapida approvazione dei decreti attuativi previsti dall’articolo 2 della Legge 175/2018. La normativa punta alla revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti finalizzata al superamento dell’utilizzo degli animali nel loro svolgimento. Dunque l’obiettivo è niente animali negli spettacoli entro almeno due anni.”