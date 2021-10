È una serata particolare, una grande occasione, e come tale va trascorsa e festeggiata in modo speciale. Un momento a cui teniamo molto, e che vogliamo rendere unico e indimenticabile, con la persona giusta. E, soprattutto, nel modo giusto.

Fascino, esclusività e un’atmosfera senza precedenti, per un’esperienza romantica da ricordare. Il B&B “Il Sogno” è il posto perfetto per vivere un’occasione nel modo migliore, e per regalare un’emozione forte e impossibile da dimenticare. Una struttura ricettiva dotata di tutto quello che serve a rendere indimenticabili i momenti più belli, e per stupire la persona che amiamo, in totale privacy.

Situata a Montoro (Avellino), la struttura si trova a poco più di un chilometro dall’uscita autostradale e in una posizione strategica: a meno di venti chilometri dal capoluogo irpino e da Salerno, città diventata negli anni un’ambita meta turistica grazie alla kermesse “Luci d’Artista“. A meno di mezz’ora di auto è possibile raggiungere tanti posti da visitare in Campania come la splendida Costiera Amalfitana.

Il B&B “Il Sogno” è immerso nel verde che caratterizza la cittadina, ed è inserito perfettamente in una zona lontana dal caos e dalle folle, per garantire ai propri ospiti la tranquillità e l’intimità che vogliono. La struttura è contraddistinta da un arredamento davvero unico nel suo genere, l’illuminazione e le decorazioni sono curate nel più piccolo dettaglio da renderlo un luogo magico.

“Il Sogno” è una delle strutture ricettive più votate dagli utenti di Booking, il più popolare portale in tale ambito, per diverse caratteristiche. Tutte le stanze, particolarmente spaziose, sono dotate di bagno privato, aria condizionata e frigobar regolarmente rifornito. L’ambiente tutto si distingue perché in un contesto di completa privacy. A questo concorre anche il parcheggio riservato, ideale per chi raggiunge il bed and breakfast in auto.

Fiore all’occhiello della struttura è la suite, particolarmente apprezzata dai clienti del B&B. Una stanza speciale, per occasioni speciali, pensata per suggerire idee romantiche e per garantire agli ospiti una notte d’amore perfetta. La suite è dotata di vasca idromassaggio per due persone con la possibilità di divertirsi con la cromoterapia. È inoltre possibile richiedere la cena con il servizio in camera. Tutto, dal check-in, fino all’esperienza in stanza, è pensato per offrire riservatezza e privacy.

“Il Sogno” è pronto ad accogliere i suoi clienti. La tariffa per soggiornare per una notte nella suite è a un prezzo accessibile. È possibile anche prenotare una camera per 4 ore con offerte speciali.