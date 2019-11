Cava de’ Tirreni, lotta allo sversamento illecito di rifiuti: tre persone sanzionate

';

La lotta contro lo sversamento illecito di rifiuti è sempre di più al centro delle cronache cittadine. A Cava de’ Tirreni, durante un serrato controllo del territorio, sono state individuate tre persone che si sono rese responsabili di sversamenti illegali. Prontamente sono arrivate le sanzioni per i trasgressori.

La sezione degli “Ispettori Ambientali Volontari” ha individuato tre persone accusandole di “illecito sversamento di materiali inerti e conferimento dei rifiuti“. Le sanzioni sono state di 100 euro a testa. Il sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli ha affidato ad un post su Facebook il suo pensiero riguardo questo episodio. Ecco le sue parole:

“Nella giornata di ieri, sabato 16 novembre, gli Ispettori Ambientali Volontari hanno sanzionato tre persone con una ammenda di 100 euro ciascuno per illecito sversamento di materiali inerti e conferimento dei rifiuti. A seguito di una specifica attività di appostamenti in località Li Curti, è stato fermato e verbalizzava lo “sversatore seriale” di materiale pericoloso ed inerti, che aveva sversato anche in via Sant’ Antuono e via Pasquale Siani (fraz. Sant’ Arcangelo); quanto sversato è stato fatto ricaricare sull’ automezzo perché venisse conferito, previo ammonimento scritto e verbale, presso la ditta specializzata”.

Servalli ha poi aggiunto: “In via Giuseppe Verdi, è stata sanzionata una esercente con negozio in via Veneto, a seguito di una verifica di un sacco di plastica aperto, contenenti diversi scontrini di pagamento a mezzo POS, avanzi alimentari, plastica e carta. Il terzo verbale è stato elevato in via Gaetano Filangieri, altro punto di alta criticità. Sono stati, infine, ammoniti tre soggetti in via Ido Longo per conferimento rifiuti organici fuori calendario ed invitati a riportare indietro il sacchetto.”