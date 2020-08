Coronavirus, focolaio ad Eboli: 24 positivi in azienda agricola. Un caso a Nocera Superiore

Continua l’epidemia da coronavirus anche in Campania. Nella giornata di oggi è stato registrato un nuovo focolaio, questa volta ad Eboli. Sono stati riscontrati, infatti, 24 casi positivi in un’azienda agricola del comune in provincia di Salerno.

Come apprendiamo da una nota Ansa, l’Asl salernitana ha chiesto al sindaco ebolitano Massimo Cariello di predisporre tutte le misure per la salvaguardia della popolazione. Il personale dell’Asl, invece, sta provvedendo ad effettuare i tamponi al restante personale dell’azienda. I casi di positività riguardano persone che sì lavorano nella suddetta azienda agricola, ma che risiedono in diverse località della provincia di Salerno.

Intanto, si registrano altri casi anche nelle restanti città della Campania. Per la precisione, si tratta di sei tamponi risultati positivi: 2 a Salerno, uno a Nocera Superiore, uno a San Giovanni a Piro e due residenti al di fuori dei confini provinciali.

I risultati relativi a oggi, giovedì 27 agosto, hanno registrato inoltre 130 casi di positività in Campania su 3631 tamponi effettuati; di questi, 59 sono casi di rientro (44 dalla Sardegna, 15 dall’estero).