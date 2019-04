Dove vedere Il Trono di Spade 8 in streaming: orario e canale tv messa in onda puntate

L’attesa è finita. Questa notte al via alla prima puntata dell’ottava e ultima stagione de “Il Trono di Spade“. La Serie americana debutterà su in Italia su Sky Atlantic alle 3 di notte tra il 14 e 15 aprile. Lo streaming della prima puntata sarà invece disponibile su Now Tv e sull’applicazione Sky Go. L’episodio in lingua originale, con sottotitoli in italiano, verrà riproposto alle 21.15 del 15 aprile, mentre dal lunedì successivo, 22 aprile, sarà trasmessa la versione doppiata in italiano.

La prima puntata de “Il Trono di Spade 8” sarà trasmessa questa notte su Sky Atlantic e durerà 54 minuti, una durata più corta rispetto ai successivi episodi dell’ottava e ultima stagione di “Game of Thrones” che dureranno di più. Nello specifico, il secondo episodio avrà una durata pari a 58 minuti, il terzo durerà 60 minuti, il quarto 78 minuti, il quinto e il sesto 80 minuti.

Il Trono di Spade 8×1 streaming: come vedere le puntate gratis

L’ottava stagione de “Il Trono di Spade” sarà trasmessa in tv su Sky Atlantic oltre che in streaming su Sky Go su pc, tablet, ipad e smartphone. Per chi non avesse l’abbonamento di Sky potrà fare affidamento al servizio online Now TV, su cui la serie verrà trasmessa in contemporanea alla messa in onda di Sky Atlantic. In caso non foste abbonati a questo servizio potrete registrarvi per 14 giorni gratuitamente per provare i servizi offerti.

Per provare gratis Notw Tv è sufficiente collegarsi al sito ufficiale, scegliere uno dei tanti pacchetti messi a disposizione senza spese. Al termine dei 14 giorni di prova si potrà scegliere se continuare con l’abbonamento o disdire senza nessun costo. Il costo dell’abbonamento a Now Tv è a partire da 9,99 euro.

Più semplice sarà la visione di Game of Thrones 8×1 per gli abbonati a Sky, che potranno vedere lo streaming della prima puntata collegandosi a Sky Go. Scaricando l’applicazione di Sky Go su dispositivo mobile o su pc si potrà vedere in streaming non solo Il Trono di Spade, ma anche le altre serie tv e film in onda su Sky.

Il Trono di Spade: anticipazioni ultima stagione

Game of thrones, questo il nome originale della serie, è giunto alla sua ottava e ultima stagione. Ci saranno sei episodi con durate variabili (54 minuti il primo; 58 il secondo; 82 minuti il terzo; 78 il quarto; 80 il quinto e il sesto). Si tratta di uno dei progetti televisivi di maggiore successo degli ultimi anni, uno show da record – 47 gli Emmy conquistati – che ha tenuto incollati alla tv spettatori da tutto il mondo.

Questa ottava stagione è costata quasi 100 milioni di dollari. Ci sono voluti due anni di lavorazione, dieci mesi di riprese; centinaia e centinaia tra comparse e addetti ai lavori. Sono poche le notizie trapelate da questa ultima stagione de “Il Trono di Spade”. Il finale di questo ultimo e attesissimo capitolo promette di lasciare a bocca aperta tutti i fan con tante emozioni, colpi di scena e morti eccellenti.

A contendersi il trono di spade sono ormai rimaste tre case: Lannister, Targaryen e Stark. Ma tutti, probabilmente, dovranno vedersela con un nuovo nemico, il più temuto dall’inizio della serie: gli Estranei.