Nocera Inferiore, svaligiano a martellate un negozio in centro e fuggono in scooter

Sono ancora in fuga i rapinatori che due settimane fa hanno compiuto un furto a Nocera Inferiore. I rapinatori, in due, hanno depredato un negozio di abbigliamento in pieno centro cittadino, a via Roma. Armati di martello, i ladri si sono introdotti in un’attività commerciale facendosi strada, non prima di aver rotto la vetrina.

Nocera Inferiore Cronaca, nella rapina sottratti vestiti e contanti

Un colpo, raccontato da “Il Mattino”, avvenuto in una notte alla fine di giugno, quando i malviventi hanno distrutto il vetro e uno di loro si è fatto largo all’interno del negozio. Di qui, come testimoniano le telecamere di sicurezza, il furto.

I rapinatori sono andati via con una grossa sacca in sella a uno scooter, con una targa di nazionalità bulgara, che sembra sia già stata individuata più volte da alcuni sistemi di videosorveglianza nella zona periferica di Salerno. Sembra che il bottino consista in soldi contanti e diversi capi d’abbigliamento. Indagano i carabinieri, con i malviventi ancora in fuga.