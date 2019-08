Manca poco più di una settimana alla conclusione del calciomercato estivo 2019. Tra le squadre più attive in questi mesi c’è stata il Parma che ha rinforzato molto la rosa a disposizione di mister D’Aversa. L’obiettivo della società gialloblu è quella di migliorare rispetto alla passata stagione trattenendo i pezzi pregiati e puntando su giovani di qualità.

Dopo i colpi in entrata, ora la priorità per la società crociata è quella di sfoltire la rosa. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, sono pronti a lasciare il Parma in due. Il primo è Marcello Gazzola che è ormai a un passo dal trasferimento all’Empoli. Dopo una sola stagione, con 20 presenze e 1 gol, il difensore trentaquattrenne lascia dunque la città emiliana per trasferirsi in Toscana. La formazione azzurra allenata da Bucchi ha vinto una folta concorrenza per aggiudicarsi il difensore di Borgo Val di Taro.

In uscita dal Parma anche Yves Baraye che è vicino al Gil Vicente, squadra della prima serie portoghese. Il giocatore senegalese classe ’92, nell’ultima stagione al Padova ha totalizzato 14 presenze e 2 gol, ora per lui nuova possibile esperienza in Portogallo.