Bari, Michele Salomone: “Chiudo con la radiocronaca, almeno per il momento”

“Avrei voluto scrivervi domani perché sto rientrando a Bari, ma ho capito dai vostri bellissimi messaggi che non è possibile. Vi mancherei di rispetto“. Inizia così l’accorato arrivederci di Michele Salomone, storico radiocronista del Bari calcio che questa sera ha pubblicato un post su Facebook dal contenuto praticamente inequivocabile.

“Si, lo confermo, i diritti per la radiocronaca del Bari sono stati assegnati a Telebari e il mio primo pensiero è rivolto proprio al collega (immagino Cristian) che avrà l’onore di raccontare le partite del Bari. Gli auguro di farlo con la mia stessa passione e per lo stesso numero di anni. Gli passo un testimone d’oro che sono sicuro saprà rendere ancora più prezioso. In quel testimone ci sono 43 anni e mezzo spesi a fare la cosa più bella del mondo: la radiocronaca del Bari. Per me non c’è mestiere più bello ed io ho avuto il privilegio e la fortuna di farlo per tanto tempo“.

Bari calcio, Salomone: “Passo il testimone dopo 43 anni”

Dunque, stando a quanto leggiamo, Salomone non dovrebbe essere il radiocronista delle gare dei biancorossi per la prossima stagione. Tuttavia, il giornalista specifica: “Qualcuno potrebbe pensare (o magari sperare) che vada in pensione. Tutt’altro: chiudo, mi auguro per il momento, con la radiocronaca, ma in radio per esempio eserciteremo il diritto di cronaca. Il mio gruppo editoriale ha inoltre acquisito in esclusiva altri diritti che presto conoscerete. Io posso solo dirvi grazie per l’affetto che ancora oggi mi dimostrate. Sono entrato nelle vostre case in punta di piedi e mi avete accolto come un figlio, un fratello maggiore o minore, qualcuno come un papà. Vi voglio un bene infinito. Buona vita, Michele“.