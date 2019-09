“Purtroppo disapprovo l’immigrazione di popolazioni completamente aliene alla nostra cultura europea nonché alla nostra tradizione Cristiana. La prego di non contattarmi più“.

Non è il 1019, siamo davvero nel terzo millennio. Non è una chiacchiera da bar, ma un pensiero ragionato, a maggior ragione perché scritto. Queste frasi sono state pronunciate per davvero. Accade a Perugia, dove una ragazza non riesce a trovare casa. O, meglio, lo avrebbe anche trovato, un appartamento in cui vivere. Ma non può. Perché? Perché professa la religione musulmana.

Cerca casa ma viene rifiutata perché musulmana: il pregiudizio ha vinto

La clamorosa, aberrante vicenda raccontata da “UmbriaOn” non è certo un unicum del caso, ma suscita sempre un certo imbarazzo per chi ne legge. Susanna – questa la traduzione italiana del nome della ragazza – viene da Amman, capitale della Giordania. Ha già frequentato l’Italia (ha studiato a Bologna), parla bene l’italiano, ha vinto una borsa di studio bandita dal Ministero degli Esteri italiano, per frequentare l’Università per Stranieri.

Vorrebbe alloggiare a Perugia, ma a quanto pare l’uomo in questione, perugino doc, le avrebbe rifiutato la proposta, proprio a causa della sua fede.

Susanna ha, inoltre, commesso una ‘leggerezza’: ha fatto lo screenshot della conversazione, l’ha diffuso sui social network. Perché si tratta di un errore? Perché in un mondo arido come questo, accanto ai lodevoli messaggi di supporto (alcuni le avrebbero proposto di ospitarla), la ragazza è stata ricoperta da beceri insulti.

Sia lei che la persona dalla quale ha avuto il rifiuto, hanno ‘staccato’ dai social per circa un giorno. Siamo pienamente conformi al pensiero di “UmbriaOn”: sì, sembra che entrambi siano vittime di qualcosa di più grande di loro. Lei, del pregiudizio altrui. Lui, del suo verso gli altri.