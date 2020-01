Reggina-Bari in Diretta tv: dove vedere la partita in streaming e formazioni

';

La partita delle partite, una sfida davvero emozionante. Reggina e Bari si affrontano al “Granillo” per una gara che, al momento, rappresenta il vero scontro per la Serie B. Ecco tutto ciò che vi serve per guardare la partita in diretta tv: dove vederla in streaming, quali potrebbero essere le formazioni che scenderanno in campo.

Reggina-Bari streaming: dove vedere la partita di Serie C

Tutto pronto per un incontro che riserverà grandi emozioni per gli appassionati di calcio. Reggina-Bari significa l’occasione per i padroni di casa per ribadire che quest’anno la promozione diretta in Serie B andrà in Calabria. Mimmo Toscano e i suoi si apprestano a vivere quella che, ad ogni modo, sarà una delle gare cruciali di questa stagione.

Vincenzo Vivarini e la sua truppa, invece, si preparano all’assalto degli amaranto. Con la Reggina sconfitta mercoledì in casa dalla Virtus Francavilla, e i biancorossi bravi ad approfittare del passo falso trionfando contro la Sicula Leonzio, i punti di distanza ora sono sei. Grande spettacolo è atteso anche sugli spalti: le due tifoserie sono infatti legate da un gemellaggio che dura ormai da diversi anni.

Reggina-Bari sarà visibile in streaming sul portale Eleven Sports. L’emittente online metterà a disposizione di tutti coloro i quali abbiano acquistato un ticket la visione del match su pc, tablet, smartphone o altri device mobili. Il costo dell’abbonamento per guardare tutte le gare del campionato di Serie C per un mese è di 4,99 euro, mentre invece quello annuale è di 49,99 euro. L’offerta comprende le gare di volley Superlega.

Reggina-Bari diretta tv, come seguire l’incontro dal televisore

Nonostante non esista una vera e propria emittente televisiva che trasmetta l’incontro tra Reggina e Bari, sarà possibile guardare la gara su Eleven Sports in diretta tv. Come? Collegandosi tramite una Smart Tv abilitata alla visione della piattaforma si potrà assistere alla partita con le stesse modalità utilizzate per guardare il match da pc e dispositivi mobili.

In alternativa, è possibile collegare il proprio pc al proprio televisore di modo che le immagini del proprio computer personale possano essere trasmesse sullo schermo.

Reggina-Bari formazioni, ecco quali potrebbero essere i protagonisti

Queste le probabili formazioni del match tra Reggina e Bari.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Rolando, Bianchi, De Rose, Liotti; Bellomo; Corazza, Denis.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Berra, Sabbione, Perrotta, Costa; Bianco, Schiavone, Maita; Laribi; Simeri, Antenucci. Allenatore: Vivarini.