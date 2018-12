Questa mattina il Ministro Sergio Costa è tornato in Campania per analizzare la questione Sarno. Il numero uno del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha raggiunto tutti i comuni interessati per valutare di persona e cercare di capire meglio come risolvere il problema.

La prima tappa del ministro Costa è stata la città di Montoro dove il problema “Solofrana” è ormai diventato insostenibile. Scortato dai Carabinieri, il titolare all’ambiente si è recato sul posto dove ha incontrato il primo cittadino Mario Bianchino e diversi attivisti del territorio, tra i quali Ermete De Maio, che gli hanno spiegato il livello di inquinamento del torrente e le possibili soluzioni per venire a capo del problema.

“Questo torrente – ha riferito il sindaco Bianchino – è stato per anni oggetto di sversamento di inquinanti chimici, c’è l’esigenza di una bonifica. Il problema è il depuratore che va sistemato, c’è un bando da 7 milioni che è già partito un mese fa”.

Il Ministro, in “abbigliamento tecnico” come da lui stesso definito, ha effettuato un sopralluogo e ha sottolineato: “Io oggi sono venuto qui per capire di persona il problema e per iniziare un percorso da fare tutti quanti insieme. Io penso che questo problema vada affrontato ma non a piccoli pezzetti. Qua c’è da costruire un master plan dove tutti i soggetti istituzionali devono fare la propria parte e quindi i sindaci, la Regione, la Provincia e i parchi regionali, sotto il coordinamento del Governo, senza scavalcare le competenze che sono previste dalla Carta Costituzionale”.

Il ministro Costa ha poi aggiunto “Sono venuto oggi qui perché voglio vedere, anche annusare, perché è così purtroppo. Sto facendo questo sopralluogo per incontrare sul territorio chi mi spiega i problemi. Superiamo questo mese di dicembre e nel mese di gennaio convocherò i sindaci al ministero, insieme a tutti gli altri soggetti, per iniziare a costruire questo master plan. Chi ha interesse viene, chi non ha interesse se ne assumerà le responsabilità tecniche, politiche e morali”.

Prima di concludere il sopralluogo, il sindaco Bianchino ha chiesto al ministro Costa di occuparsi anche di un’altra questione, il Sito di compostaggio che sorgerà nella frazione Soccorso di Fisciano e che riguarderà anche Montoro perchè vicino al confine tra i due comuni. “È di competenza della Regione Campania. Il problema è che quando non riguarda il mio ministero, io non posso fare altro che chiedere agli altri di farsi carico di una riflessione. La mia attenzione su queste questioni è sempre al massimo“.