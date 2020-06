Vacanze estive in Campania, boom di prenotazioni per il mese di agosto nelle località turistiche

L’emergenza da Coronavirus, che ha flagellato l’Italia per tutta la durata della primavera, aveva fatto crollare il turismo e di conseguenza l’incertezza per le vacanze estive in Campania era altissima. Secondo gli ultimi dati, però, c’è stato un incremento di prenotazioni per il mese di agosto nelle località turistiche.

Le agenzie di viaggio della Campania stanno registrando una ripresa delle richieste di consigli e delle prenotazioni di soggiorni sul territorio italiano e regionale. L’interesse dei vacanzieri è soprattutto per le località balneari come Cilento, Costiera amalfitana e penisola sorrentina. Fa ben sperare anche il trend relativo a isole e litorale domitio dove, per la metà di agosto, la disponibilità di sistemazioni per i turisti è già scarsa.

Vacanze Estive in Campania, Fiavet: “Sta tornando la voglia di viaggiare”

Si temeva il peggio per la stagione estiva in arrivo ma Ettore Cucari, il presidente della “Fiavet Campania-Basilicata” l’associazione che riunisce i titolari delle agenzie di viaggio nelle due regioni ha fatto sapere che:

“Con l’arrivo dell’estate e la fine dell’emergenza sanitaria torna la voglia di viaggiare. La durata della vacanza si riduce a una settimana, o anche di meno, e si tende a non allontanarsi troppo da casa. Il quadro complessivo, tuttavia, ci induce a un cauto ottimismo. Anche per questo abbiamo sollecitato la Regione a puntare con decisione sulla promozione del brand Campania Sicura.