Volantino Mediaworld No Iva: sconti e offerte, prezzi senza 22%

Davvero interessante l’ultima offerta che Mediaworld ha lanciato per tutti i suoi consumatori. Per 48 ore, infatti, sarà attiva la promozione “Mediaworld No Iva”: due giorni, dalla mezzanotte di oggi, sabato 22 giugno, all’orario di chiusura di domenica 23 giugno, nei quali i prezzi di tutti gli articoli interessati da sconti e offerte di questo tipo saranno senza il 22% che normalmente si paga come Iva.

Volantino Mediaworld No Iva: le caratteristiche della promozione

In cosa consiste la promozione No Iva di Mediaworld? Come accennato prima, su alcuni prodotti che verranno venduti oggi e domani nei punti vendita Mediaworld non si pagherà l’Iva. Dunque, tutti gli articoli interessati da questa promozione, saranno in vendita al 22% di sconto.

La promozione non prevede obbligo di spesa minima o altri vincoli, ma prevederà alcune eccezioni: le prevendite, le prenotazioni, i buoni, le ricariche, i cofanetti, le carte regalo, e in generale tutti i servizi e gli abbonamenti saranno esclusi da essa. Per il resto, tutti i prodotti, che si tratti di Apple o di altre marche, non saranno esclusi a priori da offerte e sconti.

Queste le parole dello Chief Marketing and Digital Officer di Mediaworld: “Contrariamente ad alcune pratiche consolidate sul mercato, abbiamo voluto lanciare una promozione senza alcun tipo di limitazione per i nostri clienti, nel segno della massima trasparenza. La fiducia dei consumatori non vogliamo conquistarla tramite slogan, ma nel concreto“.

Mediaworld No Iva, l’ultimo volantino con sconti e offerte

Quali sono, dunque, gli articoli che verranno interessati dalle 48 ore No Iva? Essenzialmente, Mediaworld include nella promozione prodotti della categoria hardware, smartphone, elettrodomestici, tv, e altro.

Come immaginerete, saranno tanti gli sconti e le offerte su molteplici prodotti, che verranno pagati, per l’appunto, senza Iva. Per quanto riguarda l’ultimo volantino di Mediaworld, invece, questo è valido dal 13 al 30 giugno 2019. In esso vengono incluse tutte le offerte sui prodotti più richiesti.

Il titolo del volantino è “Ad ognuno il suo tasso 0”. La promozione del periodo sopra indicato prevede che tutti gli acquisti effettuati online e offline, nei punti vendita Mediaworld sparsi in giro per l’Italia, possono essere pagati in 20 rate mensili, purché il costo del singolo articolo sia pari o superiore a 299 euro.

In copertina troviamo lo smartphone Samsung Galaxy A70, venduto al costo di 399 euro, pagabile in 20 rate da 19,95 euro, ma anche il notebook HP con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD al costo di 679 euro, pagabile in 20 rate da 33,95 euro. Inoltre, alcune offerte su smartphone, notebook, elettrodomestici, prodotti per il gaming e altro ancora.