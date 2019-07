Alfonsino food delivery, cos’è e come funziona: costi, orario, codice sconto

Un nuovo servizio di food delivery è ormai arrivato in gran parte della Campania. Si tratta di Alfonsino, il cui nome sembra essere sulla bocca di tutti nell’ultimo periodo. Ecco cos’è e come funziona il nuovo servizio di consegna a domicilio di cibo: i costi, l’orario in cui si consegna, ed un eventuale codice sconto.

Cos’è Alfonsino, tutto sul servizio di food delivery

Ma che cos’è Alfonsino? Si tratta di una startup di Caserta che ha sviluppato un nuovo concetto di food delivery. Quando pensiamo alla consegna a domicilio di cibo, molto spesso associamo questa tecnica di distribuzione, decisamente vicina alle esigenze dei ‘pigri’, a JustEat o simili.

Tuttavia, la differenza sostanziale tra Alfonsino e le altre imprese di food delivery, è nel procedimento attraverso il quale il cliente finale compie la sua ordinazione. Alfonsino, infatti, non prevede l’installazione di un’app, bensì funziona grazie alla chat di Messenger. Sì, si tratta di un servizio che sfrutta una funzionalità di Facebook.

Alfonsino: come ordinare, cercare lavoro come driver, aderire come ristorante

Come utilizzare questo nuovo servizio di consegna a domicilio? Innanzitutto, bisogna collegarsi al portale ufficiale di Alfonsino. Di qui, bisognerà cliccare su “Inizia a ordinare”, per essere collegati direttamente alla chat, che avverrà con un bot. Il sistema di domanda e risposta sarà infatti completamente automatizzato.

Una volta entrati nella chat, l’utente dovrà cliccare il pulsante ‘Inizia’. Questo il contenuto dei primi due messaggi che verranno inviati all’utente: “Benvenuto Marco, mi chiamo Alfonsino! Attualmente il servizio è attivo in Campania, Abruzzo e Marche. Solo una domanda prima di iniziare a ordinare, sei interessato a ricevere codici sconto e messaggi promozionali?“. Qui l’utente dovrà cliccare su ‘Si’ o ‘No’ a seconda delle esigenze.

Di seguito, si procederà con l’ordinazione vera e propria: “Clicca su “Inserisci indirizzo” per scoprire i locali nella tua zona, altrimenti visualizza le città dove il servizio è attivo“. Qui l’utente potrà inserire un indirizzo o accedere alla lista dei locali che aderiscono ad Alfonsino. Le opzioni sono ‘Inserisci indirizzo’ e ‘Vedi città’.

Cliccando sulla prima, si avrà la possibilità di immettere città, via e numero civico; con la seconda, invece, si profilano varie opportunità: visitare le città delle tre regioni su indicate che aderiscono ad Alfonsino; cliccare su ‘Hai un ristorante?’ per aderire al servizio; cliccare su ‘Diventa driver’ per cercare lavoro presso l’impresa. Diventare partner e diventare driver è altresì possibile collegandosi al sito ufficiale.

Dopo aver inserito il proprio indirizzo, Alfonsino mostrerà i locali che aderiscono al servizio più vicini ad esso. Qualora invece non ce ne siano, comparirà il messaggio: “Il servizio sarà attivo prossimamente nella tua zona. Visita la nostra pagina Facebook per restare aggiornato“.

Come funziona Alfonsino: costi, orario, codice sconto

I costi del servizio Alfonsino food delivery non sono stati specificati, perché potrebbero variare da consegna a consegna. Tuttavia, per maggiori informazioni, il bot presente nella chat può essere utile allo scopo.

Per quanto riguarda invece l’orario in cui è aperto Alfonsino, Google si limita a dirci che il servizio, semplicemente, è aperto ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette. Ovviamente, l’orario delle consegne dipende anche da quelli di apertura e chiusura dei ristoranti.

Gli utenti che desiderano invece usare un codice sconto, possono farlo cercando su Google eventuali coupon. Inoltre, dopo aver effettuato alcuni ordini, lo stesso Alfonsino potrebbe riservare dei codici ai propri clienti.