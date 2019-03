Grandissima attesa per Avengers Endgame, nuovo capolavoro della Marvel. La casa produttrice di film di animazione, ormai diventati di culto in tutto il mondo, è pronta a stupire ancora una volta il suo pubblico. Ecco il trailer video del film e la sua data di uscita in Italia.

Avengers Endgame, tutto sul prossimo lavoro della Marvel

Disney. Marvel. Marvel Studios. Infine, Marvel Cinematic Universe. Parliamo di brand, franchise, loghi impressi nella cultura popolare contemporanea.

La prima, major che ha segnato intere generazioni con i suoi Classici a partire dal 1936 con Biancaneve e i Sette Nani. Nel corso degli anni ha assorbito altre grandi industrie quali la Pixar, National Geographic e Marvel. È solo di oggi l’ufficialità anche dei personaggi della Fox, quali I Simpson, e per tornare sui super-eroi, anche I Fantastici Quattro e gli X-Men.

Un grande acquisto che legittima nuovamente e definitivamente la Disney come dominatrice del mercato cinematografico d’intrattenimento. Chiaro segnale di come il cinema rappresenti un’industria, e per prosperare, soggetta a campagne marketing ben studiate.

Una grande campagna marketing ha accompagnato l’ideazione e il progresso del Marvel Cinematic Universe. Un universo cinematografico che ha portato sul grande schermo i personaggi delle Marvel Comics. Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Spider-Man e tanti altri hanno popolato le sale degli ultimi anni. I biglietti staccati si sono rivelati da record, il coinvolgimento dei fan ha raggiunto ogni età. Il fenomeno è diventato commerciale e di esempio per le altri grandi industrie.

Avengers Endgame, data di uscita in Italia fissata al 24 aprile

Le 3 fasi del Marvel Cinematic Universe sono pronte a terminare con Avengers Endgame. Il film uscirà in Italia il prossimo 24 aprile (negli Stati Uniti invece il 26 aprile). I fratelli Russo hanno definito i 21 film finora prodotti come la Infinity Saga. Tutte le pellicole hanno portato I Vendicatori a scontarsi con Thanos, il titano pazzo che ha radunato le gemme dell’infinito nel suo guanto. Schioccando le dita ha reso il finale di Avengers Infinity War uno dei cinecomic meglio riusciti di sempre. Il film, uscito lo scorso aprile, è il 4° film ad aver raggiunto il maggior incasso nelle sale di tutta la storia.

Avengers Endgame ha tutte le carte in tavola per superare il precedente capitolo puntando persino al record di Avatar. I numeri, a oggi, sono strabilianti. Il teaser trailer, uscito lo scorso dicembre, ha rivelato il titolo della pellicola, diventando il trailer più visto della storia entro le 24 ore successive all’uscita.

Avengers Endgame, tutto sul video del trailer del film

A sorpresa, pochi giorni fa, la Marvel ha rilasciato un trailer ufficiale di Avengers Endgame. Il video ha raggiunto su Youtube ben 268 milioni di visite in appena 24 ore. Un nuovo record che apre le porte al più grande appuntamento del cinema d’intrattenimento di sempre.

Come fa la Marvel, sotto la supervisione Disney, a tenerci così incollati dinanzi agli eroi in calzamaglia? La trama, la suspance, l’azione? Potremmo parlarne per mesi, la Marvel ha creato un modo di fare cinema che rimarrà nella storia. Un cinema d’intrattenimento che punta sull’azione vera e propria, accompagnata da effetti speciali di grande portata. Avengers Infinity War è stato infatti candidato all’ultima cerimonia degli Oscar nella categoria Miglior Effetti Speciali.

Il trailer di Avengers Endgame riesce a far crescere l’attesa senza svelare particolarità della trama. Ripercorriamo l’evoluzione dei 3 personaggi principali: Iron Man, Captain America e il dio del tuono, Thor. Tutti e 3 cambiati nel look e nel carattere, tutti e 3 chiamati a un grande appuntamento per riscattarsi. Se sappiamo già che il contratto di Chris Evans è terminato, sarà difficile vedere in futuro anche Robert Downey Jr. e Chris Hemsworth. I Vendicatori in pompa magna sono i più papabili a lasciarci, ma ne abbiamo ancora la certezza.

Sicuramente i fan si riuniranno dal 24 Aprile per conoscere il finale della saga degli Avengers. Lo scontro con Thanos non è stato né confermato né smentito dai fratelli Russo. Potrebbero esserci viaggi nel tempo, viaggi nel reame quantico, viaggi in universi paralleli. L’unico viaggio sicuro è quello che faranno gli spettatori nell’Universo Marvel. Un universo creato ad hoc nel 2008 con il primo Iron Man, dando inizio a una macro-trama orizzontale che sta conquistando il cinema.