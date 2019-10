';

Tutto pronto per il big match di questa giornata di Serie B. Al “Vigorito” si affronteranno Benevento e Perugia. Due formazioni, queste, decisamente quotate per occupare le prime posizioni della classifica.

';

Inzaghi proverà a strappare tre punti importantissimi per continuare la rincorsa alla vetta. Oddo, di contro, non dovrebbe tradire il suo calcio offensivo, e tentare di compiere un blitz. Sfida tra Campioni del Mondo in panchina, sfida tra due squadre che regaleranno spettacolo.

Benevento Perugia in tv e streaming: dove vedere la partita

La gara tra Benevento e Perugia sarà visibile in diretta streaming su Dazn. Si tratta di un servizio a pagamento, la cui tariffa è variabile a seconda del tipo di offerta che si sceglie.

Nonostante Dazn non sia visibile in diretta tv, se non tramite il canale Dazn 1 su Sky (che non trasmetterà la partita), esiste un modo per guardare la gara sul proprio televisore: i possessori di Smart Tv potranno infatti collegarsi all’applicazione Dazn e godersi la partita.

Benevento Perugia Formazioni Ufficiali: ecco chi giocherà

Queste le formazioni ufficiali di Benevento-Perugia. Ecco le scelte di Inzaghi e Oddo:

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Tuia, Antei, Caldirola, Letizia; Insigne, Hetemaj, Viola, Tello; Armenteros, Coda. Allenatore: F. Inzaghi.

PERUGIA (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Falasco, Di Chiara; Kouan, Carraro, Falzerano; Bonaiuto; Falcinelli, Iemmello. Allenatore: Oddo.