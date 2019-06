Cani abbandonati, in Campania 44 casi segnalati in un solo weekend

In Campania sono stati abbandonati 44 cani in un solo weekend. È quanto riferisce l’Aidaa, associazione italiana difesa animali e ambiente, che si è occupata di raccogliere dei dati per esporre una statistica quantomai inquietante.

Dal 30 maggio al 2 giugno, ovvero qualche weekend fa, 44 quattrozampe campani, stando alle segnalazioni pervenute, sono stati lasciati in balia del loro destino, in mezzo a una strada.

A dire il vero, il tristissimo primato è appannaggio della Puglia, che registra addirittura 110 segnalazioni nello stesso lasso di tempo. Secondo posto occupato dalla Sicilia, con 54 segnalazioni, terzo posto alla Sardegna, che registra 51 casi segnalati.

Cani abbandonati in strada: un amaro destino per i quattrozampe

Un dato triste, avvilente, che ci lascia davvero atterriti, e che ci porta a pensare subito a quale futuro possano avere animali abbandonati sul ciglio di una strada. Molti di loro, smarriti, non sanno dove recarsi, e restano a vagabondare senza una meta. Altrettanti, purtroppo, vanno incontro alla morte, falciati dalle automobili in corsa.

La situazione è allarmante, come affermano i volontari Aidaa: “Circa l’80 per cento dei cani abbandonati per strada muore, se vengono accalappiati difficilmente trovano una casa pronta a ospitarli. Si registrano circa 60 mila abbandoni nel corso dei tre mesi estivi“.