Chi è Carolina Morace: biografia, famiglia, carriera tra Milan, Viterbese e Gattuso

Una celebre vecchia conoscenza del calcio italiano commenterà per Sky i Mondiali di calcio femminile 2019. Chi è Carolina Morace, ex calciatrice e stella della Nazionale italiana donne? Ecco tutto ciò che vi serve sapere su chi è: la sua biografia, alcune info sulla sua famiglia, e sulla sua carriera, tra Milan,Viterbese e…Gattuso.

Carolina Morace, ecco chi è: biografia, età, altezza dell’ex calciatrice

Carolina Morace è nata a Venezia il 5 febbraio 1964. Dunque, nel momento in cui scriviamo, l’età dell’ex calciatrice è di 55 anni. Attaccante, ha raggiunto la fama giocando per diciannove anni con la maglia della Nazionale.

Nella sua carriera ha vinto 12 scudetti, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa italiana, oltre ad essere stata 12 volte capocannoniere della Serie A (11 consecutivamente).

I grandi risultati ottenuti la consacrarono come la giocatrice italiana più forte di tutti i tempi, insieme a Elisabetta Vignotto. Nel 2014 è la prima donna a essere inserita nella Hall of Fame del calcio italiano. Non conosciamo, invece, alcune info come altezza e peso dell’ex stella azzurra.

Carolina Morace carriera: dove ha giocato o allenato, tra Milan, Viterbese

Dopo aver mosso i primi passi nelle giovanili del Ca’ Bianca, alcune importanti squadre si interessano a lei e se ne assicurano le prestazioni. Morace ha vestito in una lunga carriera le maglie di Spinea, Belluno, Verona, Lazio, Trani, Reggiana, Milan 82 Salvarani, Torres, Agliana e Modena.

In seguito, Carolina Morace ha intrapreso la carriera di allenatrice, sedendosi sulle panchine di Lazio femminile, ma anche di alcune Nazionali, come Italia, Canada, Trinidad e Tobago, e il Milan femminile.

È tuttavia alla Viterbese che raggiunge la fama nazionale per quanto riguarda la sua carriera in panchina. Si trattava, infatti, della squadra femminile presieduta da Luciano Gaucci, da sempre un personaggio fuori dagli schemi. La sua avventura, durata peraltro meno di una stagione, è ricordata perché la Morace diventò la prima donna ad allenare una squadra di calcio professionistica maschile.

Carolina Morace Gattuso, le parole dell’ex tecnico rossonero su di lei

Tutto nacque da una battuta, considerata da molti poco felice, dell’ex calciatore e opinionista Fulvio Collovati, che a “Quelli che il calcio” disse: “Quando sento una donna parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco“.

Queste le parole di Gennaro Gattuso, all’epoca allenatore del Milan: “Tre volte a settimana parlo con un allenatore molto preparato come Carolina Morace. Nel mondo in cui viviamo ci sono tantissime donne che ne capiscono e quando parlo con Carolina è sempre un confronto aperto e interessante“.

Adesso Carolina Morace è la commentatrice di Sky Sport per quanto riguarda i Mondiali di calcio femminile 2019.

Carolina Morace Famiglia e vita privata: non ci sono info su eventuale marito e figli

Diversamente da quanto avviene per la vita pubblica, non conosciamo molto per quanto riguarda la famiglia e la vita privata di Carolina Morace. Da sempre una donna attenta a non far trasparire nulla di ‘intimo’ nella sua professione, anche informazioni per quanto riguarda suo marito o i suoi figli risultano ignote ai più. Non si sa, infatti, se Carolina Morace sia sposata o meno, né si conosce qualcosa in merito ad eventuali figli dell’ex calciatrice.