Chi è Elettra Lamborghini? Biografia Wiki, Altezza, Fidanzato e scherzo Iene

Uno dei giudici di The Voice più chiacchierati, un’ereditiera al centro del gossip per la sua famiglia, ma anche per la sua carriera da cantante. Ecco tutte le info che vi servono su Elettra Lamborghini: la sua biografia Wiki, la sua altezza e il suo peso, ma anche tratti della sua vita privata come il suo fidanzato, e lo scherzo fatto alle Iene.

Elettra Lamborghini Wiki: età, biografia, altezza e peso dell’ereditiera

Elettra Lamborghini nasce a Bologna il 17 maggio del 1994. Dunque, nel momento in cui scriviamo, l’età dell’ereditiera è di 24 anni, ma la Lamborghini a breve compirà 25 anni. Cantante, showgirl, è conosciuta dal grande pubblico principalmente per la sua famiglia di provenienza, della quale parleremo più tardi in dettaglio.

Il suo successo arriva nel 2016, con la partecipazione come concorrente al “Super Shore”, la versione ispanico-latina del “Jersey Shore”. Il programma è stato tramesso in America Latina, ma anche in Spagna.

Nello stesso anno la Lamborghini raggiunge la popolarità anche in Italia, partecipando ad un programma dai contenuti simili, “#Riccanza”. Si tratta di un docu-reality che ha come scopo quello di seguire la vita quotidiana di alcuni giovani provenienti da alcune tra le famiglie più ricche della società del nostro Paese.

Il pubblico degli show la ricorda anche per una comparsa all’edizione spagnola del Grande Fratello 2017, ma anche al già citato “Jersey Shore”, questa volta nella sua versione americana. Nel 2019 diventa uno dei giudici di “The Voice”, assieme a Morgan, Guè Pequeno e Gigi D’Alessio.

Stando a quanto apprendiamo, l’altezza di Elettra Lamborghini è di circa 165 centimetri, e il suo peso è di circa 65 chili.

Elettra Lamborghini Padre: la famiglia della figlia di Tonino e nipote di Ferruccio

La maggior parte della fama della Lamborghini, all’inizio, era dovuta proprio al suo cognome. Elettra, infatti, è diretta discendente della famiglia che possiede la celeberrima casa automobilistica, conosciuta in tutto il mondo per le vetture sportive che possiede.

Di chi è figlia, dunque, e di chi è nipote l’ereditiera? Elettra Lamborghini è figlia di Tonino e nipote del fondatore della casa automobilistica Ferruccio Lamborghini.

Elettra Lamborghini Fidanzato: vita privata dell’ereditiera

La vita privata di Elettra, manco a dirlo, sembra davvero piena di stravaganze e di sfarzo. Stando a quanto apprendiamo da fonti di gossip, il fidanzato attuale della Lamborghini è il dj olandese Afrojack. Conosciuto in gran parte degli appassionati di musica, ha collaborato con artisti importanti nel panorama musicale, grazie alle sue attività di produttore discografico e remixer.

Per quanto riguarda i segni particolari del corpo dell’ereditiera, sappiamo che ha circa quaranta piercing sparsi per il corpo, un tatuaggio leopardato sul fondoschiena.

Elettra Lamborghini è rifatta? Queste le parole della ragazza a riguardo, pronunciate ai microfoni di Dagospia: “Le sembrerà strano: non è così importante. Ok, mi sono rifatta il seno, ma non ho la fissa della chirurgia estetica. Quando cominceranno a uscire le rughe e mi scenderà il sedere, magari, ne riparleremo“.

Elettra Lamborghini Canzone Mala Video: singoli della cantante

La Lamborghini è conosciuta nell’ambito musicale per aver cantato un brano reggaeton, “Mala”, uscito nello scorso 2018, e ancora oggi alquanto di tendenza tra gli appassionati del genere. Non solo questo, ma anche un altro singolo, intitolato “Pem Pem”, e uscito nello stesso anno. Intanto, ecco il video di “Mala”.

Elettra Lamborghini Scherzo Iene: il video su Mediaset Play

La Lamborghini è stata anche al centro di uno scherzo realizzato assieme a “Le Iene”. L’ereditiera ha partecipato al programma Mediaset, divertendosi a escogitare una ‘trappola’ per il pubblico maschile.

Lo scherzo ha messo in scena un suo fantomatico invito, tramite Tinder, popolare applicazione per smartphone dedicata agli incontri. Questo è stato recapitato anche grazie a Mary Sarnataro. Il video dello scherzo con protagonista Elettra Lamborghini è disponibile su Mediaset Play.