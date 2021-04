Gli appassionati di calcio sono pronti a vivere un’altra giornata di partite. Siamo ormai giunti nella fase finale dei principali campionati, e gli incontri di questa domenica 18 aprile potrebbero essere davvero molto importante per stabilire i verdetti di questo rush per lo scudetto, la salvezza, la lotta all’accesso alle coppe europee. Ecco dove vedere le partite di oggi: come seguire in diretta tv e in streaming gli incontri di Serie A e le migliori partite del calcio estero.

Dove vedere le partite di oggi: come seguire la Serie A in diretta tv e streaming

Tutto pronto per un’altra domenica ‘bestiale’, all’insegna del calcio di Serie A. Le attenzioni degli appassionati sono concentrate, ovviamente, sul big match di questo turno di campionato, il posticipo della domenica sera tra Napoli e Inter. Azzurri attesi da una prova molto difficile per la lotta Champions, Conte √® a caccia della dodicesima vittoria consecutiva per il definitivo salto verso lo scudetto. Molto importante anche la sfida del “Gewiss Stadium”, dove Atalanta e Juventus si contenderanno punti pesantissimi per l’accesso ai primi quattro posti. Tanta attesa anche per Milan-Genoa, lunch match di oggi, e Torino-Roma. Ecco dove vedere le partite di oggi di Serie A.

12.30 Milan-Genoa (Serie A) – DAZN e DAZN1

15.00 Diretta Goal Serie A – SKY SPORT (canale 251 satellite)

15.00 Atalanta-Juventus (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 252 satellite)

15.00 Lazio-Benevento (Serie A) – SKY SPORT (canale 253 satellite)

15.00 Bologna-Spezia (Serie A) – DAZN e DAZN1

18.00 Torino-Roma (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

20.45 Napoli-Inter (Serie A) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Calcio in tv oggi, come seguire le partite pi√Ļ importanti di Premier League, Liga e altro

Sarà un weekend importante anche per il calcio estero, con la Premier League e la Liga sugli scudi, ma anche alcuni interessanti incontri di Ligue 1, Bundesliga, e del campionato argentino. Sfide da non perdere anche in questi tornei, dove ci si gioca il tutto per tutto, anche in attesa delle semifinali di Champions League che vedranno protagoniste PSG, Manchester City, Chelsea e Real Madrid. Ecco il programma degli incontri: dove vedere le partite di oggi del calcio estero.