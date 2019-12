Eccellenza e Promozione Puglia in tv: dove vedere le partite in chiaro e in diretta streaming

';

La Puglia, regione da sempre foriera di grande calcio. Anche e soprattutto ‘in periferia’, con il pallone di provincia, fatto di formazioni agguerrite, tifoserie calde e nobili decadute. Fino a qualche tempo fa, guardare le partite del calcio dilettantistico pugliese era un problema. Nella stagione 2019-2020, invece, alcune partite vengono trasmesse in tv e in streaming. Tutto ciò che dovreste sapere per guardare le gare di Eccellenza Puglia e di Promozione Puglia in chiaro e in diretta gratis.

Eccellenza Puglia in tv: dove vedere le partite in chiaro

Campionati combattuti, calciatori d’esperienza che si tuffano nel dilettantismo, curve calorose. L’Eccellenza pugliese è da sempre uno dei tornei più difficili tra quelli non professionistici. Si tratta di competizioni davvero difficoltose da vincere, con partite in cui subentrano diversi fattori.

Guardare una partita di Eccellenza in tv è sempre stato una chimera degli appassionati locali. Tuttavia, nella stagione 2019-2020 le reti televisive del gruppo editoriale Distante hanno reso possibile ciò. Le migliori partite di Eccellenza Puglia, infatti, vengono trasmesse su Canale 85 e Antenna Sud. Ogni domenica le due emittenti sceglieranno le gare da trasmettere in diretta televisiva. I match in questione verranno trasmessi in chiaro, e chiunque abbia un televisore che possa ricevere i due canali potrà essere abilitato a guardare le partite, senza costi aggiuntivi.

Promozione Puglia streaming: come seguire le partite in diretta

Altro campionato decisamente avvincente è sicuramente quello di Promozione pugliese, anch’esso pieno di campi infuocati e gare molto equilibrate. Se guardare una gara di Eccellenza in tv appariva difficile, lo è ancor di più per le gare del campionato di livello inferiore.

Tuttavia, anche per alcune gare di Promozione è prevista la diretta tv. Canale 85 e Antenna Sud, infatti, trasmetteranno anche le più importanti gare del sesto livello del campionato di calcio italiano, relativamente alle squadre pugliesi.

Come guardare l’Eccellenza Puglia e la Promozione in streaming gratis? Sia Antenna Sud che Canale 85 mettono a disposizione di tutti gli utenti la diretta online in chiaro delle partite. Per guardarle, non sarà necessario fare alcun abbonamento, né accedere ad area riservata, ma solo avere una connessione Internet abbastanza potente da guardare le gare in modo ottimale. Ciò sarà possibile sia da pc, che da smartphone e da tablet.