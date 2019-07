Tutto pronto per una sfida molto attesa, in particolar modo dai tifosi pugliesi: tra poco inizierà la partita amichevole tra Fiorentina e Bari. Ecco come seguire la gara in tv e dove vederla in streaming: tutte le info sulla diretta del match.

Fiorentina Bari Streaming Gratis, ecco come seguire la gara online

Fiorentina e Bari tornano ad affrontarsi. Purtroppo per i tifosi pugliesi non si tratta di Serie A (anche se l’ambizioso progetto di De Laurentiis sembra mirare ai vertici del calcio nazionale), ma di una partita amichevole, che si giocherà nel paese trentino di Moena. Sarà tuttavia una “Fiorentina B” quella che giocherà contro i galletti: molti dei calciatori più rappresentativi del club, compreso Montella, sono impegnati nella International Champions Cup 2019. L’orario d’inizio del match è fissato per le 17.

La gara tra Fiorentina e Bari sarà visibile in streaming su ViolaChannel e TeleBari. Entrambi i portali, l’uno ufficiale della squadra toscana, l’altro emittente pugliese, trasmetteranno la partita online gratis. Non vi sarà bisogno di effettuare alcuna registrazione, ma solo di cercare la sezione dedicata alla diretta tv in streaming.

Fiorentina Bari in tv, dove vedere l’amichevole

Fiorentina-Bari sarà trasmessa in tv anche da TeleBari, che permetterà agli appassionati pugliesi di guardare la gara. La partita dovrebbe essere disponibile anche in diretta sulla pagina Facebook dell’emittente.

Inoltre, coloro i quali non possano guardare le trasmissioni di TeleBari, potranno guardare la partita in tv collegandosi su Viola Channel. Collegando il proprio pc al televisore tramite apposito cavo è possibile guardare sullo schermo televisivo le immagini del computer. Chi invece possiede una Smart Tv non dovrà fare altro che accedere a ViolaChannel o alla pagina Facebook di TeleBari tramite navigazione e guardare la gara.