Il Commissario Montalbano 2019: Trama e streaming Rai Play puntata 18 febbraio

È tornata una delle fiction più amate dagli italiani, e in particolar modo dal pubblico di Rai 1, che ne trasmette la diretta tv. Il Commissario Montalbano, stagione 2019, è in onda questa sera sulla tv di Stato dalle ore 21:30. Ecco alcune anticipazioni sulla trama degli episodi e tutte le info su come vedere la puntata del 18 febbraio in streaming su Rai Play.

Continuano le avventure del commissario di Vigata, che quest’anno ‘compie’ 20 anni di ‘attività’. La prima puntata della fiction è stata infatti trasmessa nel maggio del 1999. Un successo, quello del Commissario Montalbano, davvero strepitoso, frutto della genialità delle idee di Andrea Camilleri, autore anche dell’omonimo romanzo.

Il Commissario Montalbano, trama del primo episodio “L’altro capo del filo” (11 febbraio)

Il primo episodio della puntata, andata in onda l’11 febbraio è ambientato in Friuli Venezia-Giulia, dove il commissario Montalbano si è recato su richiesta della compagna Livia per una festa per il rinnovo della promessa di matrimonio di due amici. Tuttavia, la Sicilia chiama, con il caso dell’omicidio di una sarta. La morte della donna viene attribuita – un tema, questo, decisamente di interesse generale – ai numerosi sbarchi di migranti a Vigata.

Il Commissario Montalbano 2019: trama dell’episodio di stasera (18 febbraio)

Nell’episodio di stasera, invece, intitolato “Un diario del ’43“, Montalbano è di fronte a uno strano ritrovamento: un diario, trovato sepolto nella sabbia dal preside Burgio, nel quale si parla di vicende che risalgono alla seconda guerra mondiale. L’autore delle memorie era un certo Carlo Colussi, che raccontava di un attentato contro gli americani sbarcati in Sicilia. Giovane fanatico fascista, di appena 15 anni, stimola la curiosità del commissario, che prende a indagare per capire se il terribile fatto si sia verificato davvero o se sia rimasto solo un proposito.

Non c’è solo il giovane fascista, ma anche un 90enne, John Zuck, a richiamare il secondo conflitto mondiale. Si tratta infatti di un vigatese prigioniero dagli americani durante la guerra, che ha poi deciso di rimanere negli Stati Uniti per trascorrere la sua vita lì. Tuttavia, tornato a Vigata, scopre che nel cimitero del paese c’è il suo nome sulla lapide dei caduti in guerra, pur essendo lui vivo e vegeto.

Il terzo caso di un intricato episodio vede Montalbano indagare sul decesso di un altro 90enne, lui sì morto per davvero: Angelino Todaro, uno dei più ricchi imprenditori della città, rinvenuto cadavere. Nell’episodio del 18 febbraio c’è inoltre un sottile e raffinato omaggio a Marcello Perracchio, che interpreta nella serie il medico legale, tale dottor Pasquano. L’attore è scomparso nel 2017 in seguito a una malattia. Montalbano, in una vera e propria citazione, si recherà nella casa del medico, per seguirne il corteo funebre, fino al cimitero.

Il Commissario Montalbano streaming gratis: Rai Play trasmetterà la puntata

L’episodio di questa sera de Il Commissario Montalbano sarà visibile in streaming gratis su Rai Play. La visione della puntata è completamente gratuita, e chiunque abbia una connessione a Internet sufficientemente potente da garantire una fruizione ottimale della fiction potrà goderne. Basterà collegarsi sul portale Rai Play, senza che vi sia bisogno di effettuare un accesso ad area riservata. Il servizio è gratis anche per chi voglia collegarsi tramite tablet, smartphone, o altro device mobile.