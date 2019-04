L’evoluzione del business del gioco online in Europa: i dati shock della Spagna

Il gioco online sta subendo un’evoluzione particolare in tutta Europa. Lo scorso 7 marzo la direzione generale dell’ordinamento del gioco spagnolo ha reso noti quali sono i dati relativi al mercato nella penisola iberica. Nel corso del 2018, il mercato del gioco online in Spagna ha subito una serie di importanti novità per quanto concerne i giochi online. Questa relazione trimestrale pubblicata dalla direzione generale è una delle più affidabili ed attendibili che vengono stilate in tutta Europa.

Secondo quanto emerge da questi dati, il settore sembra aver registrato una crescita del 25,48% in più rispetto al 2017 abbracciando in tutta la penisola iberica un guadagno pari a 699 milioni di euro. Si parla della spesa complessiva altissima, con un aumento del 53,50% generale rispetto al 2017. Ad essere aumentati secondo la stima dei dati spagnoli sono anche i giocatori attivi che sono cresciuti in 5 punti in percentuale. Contestualmente, proprio perché si tratta di un settore altamente proficuo, sono aumentati anche gli investimenti nel mondo del marketing e nello sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili.

Il trend europeo dei giochi online rispetto a quello italiano

Se è vero che l’Europa sembra essere uno dei continenti maggiormente adeguati da un punto di vista normativo per i giochi online, la crescita resta ancora costante in tutti i Paesi dell’Ue. In Spagna come abbiamo accennato, la spesa è davvero arrivata alle stelle nel corso degli ultimi due anni insieme anche alla spesa di marketing per questo ambito che ha sfiorato i 328 milioni, il 48% in più rispetto ai dati del 2017. In Italia invece, il dato è molto più stabile con un rialzo appena del 12% e invece una “crescita zero” per gli investimenti in marketing. Questo perché con il Decreto dignità dello scorso anno, è stata proibita la sponsorizzazione dei giochi d’azzardo sia in sedi fisiche che online, così come delle scommesse sportive. Gli investimenti che sono stati fatti in Italia in questo settore, riguardano le applicazioni per dispositivi mobili in modo tale da riuscire a garantire agli utenti un’user experience, davvero unica. Un altro fattore che va ad incidere su questo portabilità dei le piattaforme di gioco online è il fatto che si può giocare praticamente da ogni posto e questo significa giocare di più.

Gli altri Paesi europei ed il trend del gioco online

Tra i Paesi in cui vi è il monopolio sui giochi online, ovvero Finlandia e Norvegia, in realtà però, il trend di crescita del gioco online è un po’ diffuso in tutta Europa soprattutto dove vi è una normativa multi licenza. Nel corso degli anni tutti i Paesi stanno cercando di regolamentare per bene questo settore però, in realtà è l’Italia quella che ha messo un freno davvero molto forte nel corso dell’ultimo anno con il divieto totale di pubblicità. Questo freno sta preoccupando non poco chi lavora nell’ambito del gaming.

La nascita di nuovi casinò online e il controllo della legge

In Italia, nonostante le leggi così ferrate in merito al settore del gaming online, continuano comunque a nascere giorno dopo giorno nuovi casinò marchiati dall’Agenzia Dogane e Monopoli. I casinò in Italia sono nati nel 2011 e questo settore nel corso degli anni ha fatto davvero molta strada. A contribuire al successo dell’industria del gioco online è stata la possibilità di poter giocare più facilmente in ogni posto ci si trovi attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili. Giocare dal tablet oppure dallo smartphone, è infatti la possibilità che i giovani provenienti da ogni parte del Belpaese chiedevano e hanno ottenuto. Inoltre, la diffusione di internet in maniera capillare ha fatto in modo che questi servizi si diffondessero praticamente a macchia d’olio.

I casinò online, sono tantissimi e la lista si allunga giorno dopo giorno. Prima di iniziare a giocare su un sito che offre il gaming online di ogni genere, la cosa importante è verificare sempre che si tratti di un’azienda che rispetta i requisiti previsti dalla legge. Cercare di tenersi sempre informati è importantissimo perché i giocatori devono tenere sotto controllo quelli che sono i nuovi spunti offerti dal software a cui si approcciano. Tra i casinò online garantiti dalla legge ci sono quelle che possono essere considerate le migliori sale il gioco del mondo. Per questo motivo, il consiglio per chi vuole avvicinarsi per la prima volta all’industria del gaming online, è di consultare la lista dell’Adm e andare a scoprire queli sono le realtà più congeniali alle proprie esigenze.