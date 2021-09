È stato un meraviglioso successo, quello raccolto da un’asta di maglie da calcio per beneficenza organizzata in Campania nel corso degli ultimi mesi. Davide Gallo, fotografo sportivo di Torre Annunziata, è riuscito a racimolare, dalla messa in vendita di maglie originali, indossate da calciatori, la ragguardevole cifra di 2100 euro.

Lo stimato fotografo nunziatese aveva pensato di organizzare la meravigliosa iniziativa di beneficenza, di cui vi avevamo già parlato alcune settimane fa. Le maglie messe all’asta appartenevano a diversi giocatori professionistici e dilettantistici, raccolte da atleti in attività, ma anche da chi ha già appeso gli scarpini al chiodo.

La cifra è stata devoluta ai più bisognosi: 700 euro per un ragazzo diversamente abile costretto su una carrozzina e 1400 euro all’istituto Salesiani Don Bosco di Torre Annunziata. Enorme la soddisfazione da parte dell’oratorio, che ha apprezzato il magnifico gesto di Davide, animato dalla voglia di portare in alto i valori dello sport, dell’altruismo e dell’amore verso la sua città.

“Che sia un punto di partenza e che si possa ripetere magari ogni anno un atto importante verso i ragazzi più bisognosi” – ha affermato Gallo. “Quest’iniziativa arriva in un momento non facile per la nostra Torre Annunziata, date le varie vicissitudini delle ultime settimane. Spero che con questo gesto si possa dare un esempio e un segnale importante alla città e i suoi cittadini”