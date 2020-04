Bollettino coronavirus 24 aprile: dati ufficiali Protezione Civile

Consueto appuntamento con i dati ufficiali della Protezione Civile. Il bollettino con le informazioni che riguardano l’epidemia da coronavirus per il 24 aprile segnala 3021 nuovi casi e, purtroppo, 420 deceduti.

Bollettino protezione civile coronavirus, i dati di venerdì 24 aprile

Le informazioni diffuse dalla protezione civile, che non ha tenuto la conferenza stampa, sono state divulgate, come sempre, tramite un comunicato. In esso viene raccontato come a oggi, 24 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 192.994, con un incremento rispetto a ieri di 3.021 nuovi casi. Attualmente sono positive 106.527 persone, con un decremento di 321 assistiti rispetto a ieri.

Migliora la situazione relativa alle terapie intensive: tra gli attualmente positivi 2.173 sono in cura presso le TI, con una decrescita di 94 pazienti rispetto a ieri. Il totale dei deceduti, purtroppo, aumenta a 420, portando così il totale a 25.969. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 60.498, con un incremento di 2.922 persone rispetto a ieri.

Questi i casi nel dettaglio, regione per regione: i casi attualmente positivi sono 34.368 in Lombardia, 12.509 in Emilia-Romagna, 15.391 in Piemonte, 9.679 in Veneto, 6.133 in Toscana, 3.437 in Liguria, 3.273 nelle Marche, 4.492 nel Lazio, 2.943 in Campania, 1.827 nella Provincia autonoma di Trento, 2.933 in Puglia, 1.320 in Friuli Venezia Giulia, 2.320 in Sicilia, 2.079 in Abruzzo, 1.093 nella Provincia autonoma di Bolzano, 322 in Umbria, 804 in Sardegna, 821 in Calabria, 354 in Valle d’Aosta, 229 in Basilicata e 200 in Molise.