Coronavirus in Campania, 333 i casi positivi: in Irpinia salgono a 37

Continua l’emergenza coronavirus in Campania. L’ultimo bollettino campano riporta 333 casi positivi in totale, con un consistente aumento in Irpinia, che ora ne conta 37. Come per gli altri fino ad oggi esaminati, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Intanto le Asl hanno già avviato le procedure per mappare i contatti dei casi.

Coronavirus in Campania, in totale 61 nuovi positivi: raddoppiano i casi in Irpinia

Nella serata del 14 marzo l’Irpinia ha registrato altri 18 casi, quindici sono stati segnalati dal “Moscati” di Avellino, mentre altri tre dal “Cotugno” di Napoli. Questa la loro suddivisione:

6 nel comune di Ariano Irpino

2 nel comune di Mirabella Eclano

1 nel comune di Grottaminarda

1 nel comune di Chiusano San Domenico

1 nel comune di Gesualdo

1 nel comune di Venticano

1 nel comune di Avellino

1 nel comune di Forino

3 nel comune di Ariano Irpino

1 nel comune di Lauro.

Coronavirus in Campania, nuovo caso positivo nella Valle dell’Irno

Tra i contagiati, oltre ai casi ad Eboli, Nocera, Salerno città e nel Vallo di Diano, un altro tampone positivo, dopo quello di Mercato San Severino, interessa la Valle dell’Irno: si tratta di un uomo di Baronissi (Salerno), precisamente della località Aiello. Lo ha annunciato il sindaco Gianfranco Valiante: “Mi è stato comunicato dalla task-force organizzata presso la Regione Campania. L’uomo ora si trova a casa in quarantena domiciliare; al momento non presenta una condizione di gravità. L’Asl sta provvedendo all’isolamento domiciliare anche della compagna, unica familiare convivente dell’uomo“.

